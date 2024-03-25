Afrikalı öğrencilerle cinsel birliktelik skandalında yeni perde. Karabük Üniversitesi sessizliğini bozdu. Haberi paylaşanları suçladı

Kaynak: Haber Merkezi
Afrikalı öğrencilerle cinsel birliktelik skandalında yeni perde. Karabük Üniversitesi sessizliğini bozdu. Haberi paylaşanları suçladı
Karabük Üniversitesinde yaşanan skandallar ilişkin Üniversite yönetiminden açıklama geldi. İddialar reddeden Üniversite Rektörlüğü, “Son günlerde ortaya atılan iddiaların gerçekle ilgisi olmayıp tamamen asılsız ve uydurmadır” açıklamasında bulundu.

Karabük Üniversitesi'nde öğrenciler tarafından kurulan itiraf sayfasında, birçok öğrencinin Afrikalı öğrencilerle cinsel ilişki yaşadıktan sonra HIV ve HPV hastalığına yakalandığına yönelik itiraflarda bulunması Türkiye’de infial yaratmıştı.

Karabük Üniversitesi, kentte yaşanan skandallarla gündemdeki yerini korumaya devam ederken, üniversite rektörlüğünden iddialara ilişkin açıklama geldi.

karabuk-universitesi.jpg

Rektörlük tarafından yapılan açıklamada, “Son günlerde ortaya atılan iddiaların gerçekle ilgisi olmayıp tamamen asılsız ve uydurmadır.

Üniversitemiz, akademik çalışmalar başta olmak üzere, araştırma-geliştirme, toplumsal katlı ve uluslararası çalışmaları ile dünyadaki üniversiteler arasında saygın bir konuma yükselmiştir” ifadeleri kullanıldı.

gfb.jpg

Karabük Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şu şekilde:

Sosyal medya başta olmak üzere, çeşitli medya araçlarında birçok Üniversite ile birlikte Üniversitemize de ilişkin gerçek dışı paylaşımlar konusunda, Aziz Milletimizi doğru bilgilendirme zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

23.03.2024 tarihli Karabük İl Sağlık Müdürlüğü kamuoyu duyurusunda belirtildiği üzere, iddia edildiği gibi şehrimizdeki hastanelere HPV ve HIV şüphesiyle başvuran sayısında bir artış yaşanmamaktadır. Ayrıca asayiş açısından da Karabük ili son derece güvenli bir şehirdir. Öğrencilerimiz Karabük'te eğitim-öğretimlerine huzurlu bir şekilde devam etmektedir.

Son günlerde ortaya atılan iddiaların gerçekle ilgisi olmayıp tamamen asılsız ve uydurmadır. Söz konusu paylaşımların içeriklerinin, Üniversitemiz öğrencileri ve Karabüklü vatandaşlarımızı rencide edici duruma ulaşması kabul edilemez bir durumdur.

Karabük Üniversitesi, kurulduğu günden bugüne akademik çalışmalar başta olmak üzere araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve uluslararası çalışmaları ile dünyadaki üniversiteler arasında saygın bir konuma yükselmiştir. Öğrencilerimiz de akademik gelişimleri ve girdikleri pek çok yarışmada elde ettikleri başarıları ile Türkiye ve Dünya çapında öne çıkmaktadır. Karabük Üniversitesi, Türkiye Yükseköğretiminin uluslararasılaşma politikasına uygun şekilde hareket ederek uluslararası bir Üniversite olma başarısı göstermiştir. Bu kapsamda Amerika'dan Avrupa'ya, Afrika'dan Türk Devletleri'ne, ortadoğudan uzakdoğuya dünyanın her tarafından 104 ülkeden en başarılı öğrenciler seçilerek Üniversitemizde okumaları sağlanmaktadır. Bu öğrencilerimiz Türkçe öğrenmekte, Türk kültürünü öğrenmekte, Türkiye'nin gönüllü elçileri olarak ülkelerine dönmektedir.

Karabük Üniversitesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Milletimize, Devletimize, İnsanlığa faydalı hizmetler üretmeye, Ülkemizi bilimde öncü kılacak çalışmalar yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz.

Üniversitemiz, öğrencilerimiz, Üniversite personelimiz ve huzur kenti Karabük ile ilgili yapılan paylaşımlarda gerekli hassasiyetin gösterilmesi, bilgi ve belgeye dayanmayan İddialara itibar edilmemesi, ayrıca bu asılsız paylaşımları yapan failler hakkında "Halkı yanıltıcı bilgileri alenen yayma suçu" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçları" gibi adli suçlar kapsamında gerekli cezai ve idari yaptırım süreçleri başlatılmış olup bu süreçlerin takipçisi olacağımız hususu kamuoyunun takdirlerine saygı ile duyurulur.

sc.jpg

İlgili Haberler
Karabük Üniversitesi'nin akademik kadrosundan Arap istilası çıktı
14 Diş Hekimliği fakültesinin dekanı diş hekimi değil. 1 tanesinin de ilahiyatçı
Karabük Üniversitesinde yaşanan skandallarda yeni detay. ‘Afrikalı öğrencilerle ilişkiye girmek için çevre illerden de geliyorlar’
Üniversite hocaları yabancı öğrenci sorununun perde arkasını anlattı. Amfilerde neler oluyor?
Karabük'te 5 bin Afrikalı öğrenci var. Seks skandalı dışında ne bekliyordunuz? 'Yerli ve milli' politikaların sonucu
Karabük İl Sağlık Müdürlüğü'nden 48 saat sonra açıklama geldi! Afrikalı öğrencilerden HIV ve HPV bulaştı iddiası sosyal medyayı karıştırmıştı
Karabük'te Afrikalı öğrencilerle cinsel ilişki skandalında yeni gelişme. İleriyi göremeyen rektör adeta olacakları anlatmış
Karabük üniversitesinde okuyan öğrencilerin yayınladığı video gündem oldu. ‘Kimseye vermem benim o’
Karabük Üniversitesi öğrencilerinden skandal itiraflar! Afrikalılarla cinsel birliktelik yaşayan Türk erkek ve kız öğrenciler hastaneye akın etti
Son Haberler
Yanıkları daha yeni sargılanmışken sedyede sigara yakıp içmeye çalıştı Video
Yanıkları daha yeni sargılanmışken sedyede sigara yakıp içmeye çalıştı
Arda Güler'in yaptığını öğrendi. Ancelotti kulaklarına inanamadı Spor
Arda Güler'in yaptığını öğrendi. Ancelotti kulaklarına inanamadı
Karabük Üniversitesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde çekilen kabile dansı görüntüleri viral oldu Video
Karabük Üniversitesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde çekilen kabile dansı görüntüleri viral oldu
Dev elektronik şirketi yüzlerce kişiyi çıkarıyor. Bir zamanlar fırtına estiriyordu Gündem
Dev elektronik şirketi yüzlerce kişiyi çıkarıyor. Bir zamanlar fırtına estiriyordu
Fatih Altaylı'dan Hamza Dağ ile seçim çalışması yapan Alper Gezeravcı'ya sert sözler. "Uzaydaki ilk AK Parti billboard'uydu" Gündem
Fatih Altaylı'dan Hamza Dağ ile seçim çalışması yapan Alper Gezeravcı'ya sert sözler. "Uzaydaki ilk AK Parti billboard'uydu"
Taksiye bindi 70 km gittikten sonra ineceği yere varıp param yok diyen müşteri gündem oldu Video
Taksiye bindi 70 km gittikten sonra ineceği yere varıp param yok diyen müşteri gündem oldu
Eline mikrofonu alan yaşlı nine sahnede andımızı okudu. Okullardan kaldırabilirsiniz ama yüreklerden asla. Hakkın ödenmez güzel ninem Gündem
Eline mikrofonu alan yaşlı nine sahnede andımızı okudu. Okullardan kaldırabilirsiniz ama yüreklerden asla. Hakkın ödenmez güzel ninem