14 kişi aynı anda hastaneye gitti. Kutlama burunlarından geldi

İHA'nın haberine göre, Amasya'da ayrı evlerde doğum günü kutlaması yapan 2 aile yedikleri pastadan zehirlendi. Zehirlenen 12'si çocuk 14 kişi hastaneye başvurdu. Pastaları aynı pastaneden alıp almadıkları araştırılıyor.

İl merkezinde bir pastaneden aldıkları pastayı yeğenlerinin doğum gününde kesip birlikte yediklerini belirten evli ve 2 çocuk babası Burak Çulha, “Doğum gününü kutladıktan sonra evi gelmemizin peşinden küçük oğlum rahatsızlandı" diye konuştu.

Çulha "Hastaneye götürdüğümüzde yanımızdaki kadının çocuğunun ve karşımızdaki hastanın çocuğunun da pasta yediklerini öğrendik. Aynı yerden aldığımızı fark edince şikayetçi olduk” dedi.

Kendisinin de benzer şekilde hastalandığını anlatan Çulha, “Keşke yemez olaydık. Oğlum çok rahatsızlandı. Serum üstüne serum yedi” diye konuştu.

Hastaların tedavileri sonrası taburcu edildikleri olayın ardından polis ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin inceleme başlattığı öğrenildi.