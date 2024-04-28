Kazaya karışınca alkollü olduğu ortaya çıktı



Meydana gelen olay, Yenişehir ilçesi İznik Caddesi üzerinde yaşandı. Alınan bilgilere göre 16 ARM 921 plakalı otomobili ile seyir halinde olan B.C., öndeki otomobilin aniden durması neticesinde frene basarak yavaşladı.

16 UU 194 plakalı otomobil sürücüsü H.D. ise, B.C.'nin kullandığı otomobile çarpmamak için aniden fren yaparak çarpmaktan son dakika kurtuldu.

Fakat en arkadan gelen 16 F 2065 plakalı otomobil sürücüsü A.Z., fren mesafesini tutturamayınca H.D.'ye çarptı. H.D. ise B.C.'ye çarparak hızını kesip durabildi.

Yaşanan olayda otomobildekiler aşağı inerken, ortada bulunan araçtaki sürücü H.D. ise hızla olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı.

Kaçmaya çalışan H.D., polis ekipleri yakaladı.

Alkolmetreyi üfleyen H.D.’nin 1.41 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Diğer yandan, kazaya karışan B.C., "Ben ışıklarda duruyordum. Önce büyük bir ses geldi. Ne oluyor diye bakarken arkadan bana da çarptılar.

Otomobilimin bagajı içine göçtü. Otomobilim kiralıktı, bakalım başımıza neler gelecek" dedi.

Otomobiller, çekici yardımı ile kaldırılırken, yakalanan H.D. ifadesi alınmak üzere karakola sevk edildi.