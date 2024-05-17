14 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdüler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yer alan İstiklal Caddesi'nde 14 yaşındaki H.K., sosyal medyada tartıştığı Y.G. ile karşılaştı.

Y.G. yanında bulunan arkadaşı S.E. ile birlikte H.K.'ya saldırdı. İki saldırgan, H.K.'yı yumruk ve tekmelerle darp etti.

KALBİ DURDU

Aldığı darbeler sonucu yaralanan H.K.’nın kalbi durdu. Ağır yaralanan çocuk, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Şüpheliler 16 yaşındaki Y.G. ile 17 yaşındaki S.E. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

H.K.’nın kalbi hastanede yapılan müdahalelerin ardından yeniden çalıştırıldı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.