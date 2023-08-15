14 yaşındaki kızı istismar edenlere yönelik operasyonda 4 tutuklama

Şanlıurfa'da 14 yaşındaki bir kıza uyuşturucu içirip istismar edenlere yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi tutuklandı.

14 yaşındaki kızı istismar edenlere yönelik operasyonda 4 tutuklama

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yaşanan olayda bir grup şahıs, uyuşturucu madde içirdikleri 14 yaşındaki bir kıza cinsel istismarda bulundu. İstismarda bulunan şahısların, daha sonra kızın uygunsuz videolarını çekip, sonraki zamanlarda da cinsel ilişkiye zorladıkları ve uyuşturucu temini için kızdan para istedikleri öğrenilen bilgiler arasında.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Belli bir süre sonra şantajlara dayanamayan genç kız polise şikayette bulundu. Savcılığın talimatı üzerine çalışma başlatan polisler 5 zanlıyı gözaltına aldı.

Adliyeye çıkarılan zanlılardan R.M., Y.Ö., İ.H.K. ve B.H. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2 zanlıyı da yakalama çalışmaları devam ediyor.

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