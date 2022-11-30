30 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • 14 yıldır Parkinson ile savaşıyordu ameliyatla sağlığına kavuştu

14 yıldır Parkinson ile savaşıyordu ameliyatla sağlığına kavuştu

2008 yılından bu yana Parkinson hastalığıyla mücadele eden hastaya "derin beyin stimülasyonu" ameliyatı yapıldı ve sağlığına kavuştu. İşte ayrıntılar...

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 16:42
Takip Et

14 yıldır Parkinson ile savaşıyordu

14 yıldır Parkinson ile savaşıyordu ameliyatla sağlığına kavuştu
+
Aa
-

Bursa İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilen beyin pili ameliyatlarına yeniden başlandı ve müjde geldi. Türkiye'de sayılı hastanelerde yapılabilen ameliyat, 38 yaşındaki Ali Şen'e başarıyla uygulandı.

Operasyonun ardından pil açılımı için hastaneye gelen Şen, ameliyatı yapan Beyin Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Selahattin Biçer ve Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Büyükkoyuncu Pekel tarafından tekrar muayene edildi. Herhangi bir yan etki görülmeyince hastanın pil açılımı gerçekleştirildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Nilüfer Büyükkoyuncu Pekel, şunları söyledi:

“Daha önce başka hastanelerde tedavi gören hastayı, semptomların kontrol altına alınamaması ve "diskinezi" adı verilen hareket bozukluklarının ortaya çıkması üzerine ileri evre tedaviler bakımından değerlendirdik. İki nöroloji uzmanı, bir psikiyatri hekimi ve bir beyin cerrahından oluşan ekibin incelemeleri sonucu ameliyat kararı aldık.
Bu ameliyatlar 2018-2020 yıllarında hastanemiz bünyesinde başarı ile gerçekleştiriliyordu. Pandemi nedeniyle ara verdiğimiz ameliyatlara kasım ayı itibarıyla yeniden başladık. Bundan sonrasında ihtiyacı olan hastalarımıza ameliyatlar aktif bir şekilde yeniden yapılacaktır."

Ali Şen ise yaklaşık 14 yıldır Parkinson hastalığıyla mücadele ettiğini hatırlatarak, “Sol bacağımda çok kasılma vardı, titremesinin önüne geçemiyordum. Titreme ilaçlar sayesinde zamanla azaldı ama bu kasılmalar yüzünden çok zor durumda kalıyordum. Nilüfer hoca sayesinde beyin pili operasyonu geçirdim. Kasılmalar yok derecesinde artık. Sabah kalktığımda donuk oluyordum, adım atamıyordum. Gün içinde kasılmalardan yürüyemiyordum. Çok fazla kasılmalar vardı. Ameliyat gayet iyi geçti. Şimdi daha iyiyim." Şeklinde duygularını dile getirdi.

AA

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sakarya'da korkunç olay! Sağlık ocağı önüne bırakılan 8 aylık bebek öldü
1
﻿Sakarya'da korkunç olay! Sağlık ocağı önüne bırakılan 8 aylık bebek öldü
﻿Sakarya'da korkunç olay! Sağlık ocağı önüne bırakılan 8 aylık bebek öldü
﻿İmamoğlu AKP'li Göksu'yu ormana davet edince Göksu çıldırdı
2
﻿İmamoğlu AKP'li Göksu'yu ormana davet edince Göksu çıldırdı
﻿İmamoğlu AKP'li Göksu'yu ormana davet edince Göksu çıldırdı
﻿Ceyda Düvenci'den 'mesajlı' hastalık paylaşımı
3
﻿Ceyda Düvenci'den 'mesajlı' hastalık paylaşımı
﻿Ceyda Düvenci'den 'mesajlı' hastalık paylaşımı
﻿TOGG'un çarpışma testiyle ilgili soru yanıt buldu. CEO Gürcan Karakaş'tan açıklama
4
﻿TOGG'un çarpışma testiyle ilgili soru yanıt buldu. CEO Gürcan Karakaş'tan açıklama
﻿TOGG'un çarpışma testiyle ilgili soru yanıt buldu. CEO Gürcan Karakaş'tan açıklama
﻿Eğirdir Gölü için kritik uyarı: Son 6 santim...
5
﻿Eğirdir Gölü için kritik uyarı: Son 6 santim...
﻿Eğirdir Gölü için kritik uyarı: Son 6 santim...
﻿Asgari ücrette beklentiler ortaya çıktı. Sendikalar ile işverenlerin işaret ettiği ücret arasında uçurum var
6
﻿Asgari ücrette beklentiler ortaya çıktı. Sendikalar ile işverenlerin işaret ettiği ücret arasında uçurum var
﻿Asgari ücrette beklentiler ortaya çıktı. Sendikalar ile işverenlerin işaret ettiği ücret arasında uçurum var
﻿Yazık gerçekten yazık bu gençlere. Bir üniversiteli kızın çektiği videoya bakın
7
﻿Yazık gerçekten yazık bu gençlere. Bir üniversiteli kızın çektiği videoya bakın
﻿Yazık gerçekten yazık bu gençlere. Bir üniversiteli kızın çektiği videoya bakın
﻿AB ambalaj atıklarını azaltmak istiyor
﻿AB ambalaj atıklarını azaltmak istiyor
﻿AB ambalaj atıklarını azaltmak istiyor
﻿İlaçları susuz kullanmayın
﻿İlaçları susuz kullanmayın
﻿İlaçları susuz kullanmayın
﻿Uzmanı uyardı: Öksüren her kişi maske takmalı 
﻿Uzmanı uyardı: Öksüren her kişi maske takmalı 
﻿Uzmanı uyardı: Öksüren her kişi maske takmalı 
﻿Norveç’ten geldi Diyarbakır'da şifa buldu
﻿Norveç’ten geldi Diyarbakır'da şifa buldu
﻿Norveç’ten geldi Diyarbakır'da şifa buldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.