15 gündür kayıptı, otomobilinde ölü bulundu

Kayseri'de ailesinin 15 gündür haber alamadığı 37 yaşındaki Erkan Biçen, boş arazide park halindeki otomobilinde ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAYNAK: DHA
15 gündür kayıptı, otomobilinde ölü bulundu

Kayseri'nin Felahiye ilçesi Alparslan Mahallesi'nde boş arazide park halindeki otomobilde hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Erkan Biçen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Biçen'in cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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15 GÜNDÜR KAYIPTI

Bu sırada, Erkan Biçen'den 15 gündür haber alamayan ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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