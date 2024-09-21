15 Hizbullah mensubu öldürüldü

Kaynak: AA
15 Hizbullah mensubu öldürüldü

İsrail'in son saldırısında 15 Hizbullah mensubu öldü.

Hizbullah, İsrail'in dünkü saldırıları sırasında hayatını kaybedenlerin isimlerini açıkladı.

Açıklamada, ölenler arasında 2024'ün başına dek Rıdvan Gücü'ne komutanlık eden ve son dönemde eğitim merkezi sorumlusu olan Vehbi'nin de bulunduğu 15 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Hizbullah, daha önce yaptığı açıklamada, hava saldırısında, hareketin üst düzey askeri komutanı İbrahim Akil'i öldürdüğünü duyurmuştu.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalar ve karşılıklı saldırılarda yaşamını yitiren Hizbullah mensuplarının sayısı, son açıklananlarla 499'e çıktı.

Son Haberler
Düğün magandaları yakayı ele verdi
Düğün magandaları yakayı ele verdi
Sivrihisar'da hava şov
Sivrihisar'da hava şov
Torununa ceza kesen polise sandalyeyle saldırdı
Torununa ceza kesen polise sandalyeyle saldırdı
Ormanda kaybolan çifti ve eşini jandarma buldu
Ormanda kaybolan çifti ve eşini jandarma buldu
Gökyüzü siyah dumanla kaplandı
Gökyüzü siyah dumanla kaplandı