15 ilde dolandırıcılık operasyonu: 32 gözaltı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü, bilişim sistemleri kullanılmak suretiyle sahte hesaplar aracılığıyla dolandırıcılık yaptıkları belirlenen kişilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında; Mersin, İstanbul, Denizli, Ankara, Adana, İzmir, Samsun, Gaziantep, Gümüşhane, Batman, Hatay, Sakarya, Niğde, Konya ve Kahramanmaraş illerinde 39 farklı adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 32 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 9’u tutuklanırken, 1 şüpheli yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. 4 şahıs hakkında ise yakalama kararı çıkartıldığı belirtildi.