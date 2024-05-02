15 ilde dolandırıcılık operasyonu: 32 gözaltı

Kaynak: İHA
15 ilde dolandırıcılık operasyonu: 32 gözaltı
Şırnak merkezli 15 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 32 şüpheli şahıstan 9’u tutuklandı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü, bilişim sistemleri kullanılmak suretiyle sahte hesaplar aracılığıyla dolandırıcılık yaptıkları belirlenen kişilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında; Mersin, İstanbul, Denizli, Ankara, Adana, İzmir, Samsun, Gaziantep, Gümüşhane, Batman, Hatay, Sakarya, Niğde, Konya ve Kahramanmaraş illerinde 39 farklı adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 32 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 9’u tutuklanırken, 1 şüpheli yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. 4 şahıs hakkında ise yakalama kararı çıkartıldığı belirtildi.

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