Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Charles Üniversitesi'nde silahlı saldırı meydana geldi. Saldırı anında üniversitedeki öğrenciler panik ve korku ile ne yapacağını şaşırdı.

Silahlı saldırganın okulun çatısında ateş açtığı görüntüler ortaya çıktı.

Öğrenciler ise kurşunlardan kaçabilmek için okulun üst katlarında pencerelere ve terasa çıkarak beklemek zorunda kaldılar.

Çek polisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

SALDIRGAN DAHİL 15 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Uluslararası kaynakların aktardığı bilgiler doğrultusunda, yaşanan saldırıda ilk belirlemelerde saldırgan dahil 15 kişinin öldüğü ve en az 24 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Saldırı dakikalarında üniversite çevresinde oluşan panik anları ise kameralara yansıdı.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Olayın şahitleri, saldırganın okulun çatısından polise ateş açtığını gördüklerini söyledi. Sosyal medyaya yayılan bir fotoğraf da saldırgan görüldü. Olaydan sonra polis, öldürülen saldırganın kimliğini açıkladı. Söz konusu katilin Çekya vatandaşı 24 yaşındaki David Kozak olduğu belirlendi.