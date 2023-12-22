Prag’da 15 kişinin öldüğü terör saldırısının operasyon görüntüleri yayınlandı

Çekya’nın başkenti Prag’da dün, 15 kişinin öldürüldüğü ve çok sayıda yaralının bulunduğu saldırıya dair Prag polisi operasyon görüntülerini paylaştı. Polisin göğüs kamerasıyla yapılan çekimin görüntülerinde, polislerin okulun koridorunda arama yaptığı ve öğrencileri tahliye etmeye çalıştığı anlar yansıdı.

ÖLENLERİN KİMLİĞİ AÇIKLANDI

Çekya İçişleri Bakanlığı’ndan saldırıda ölenlerin kimlikleri açıklandı. “Charles Üniversitesi Sanat Fakültesi'nde düzenlenen saldırıda yaralananlar arasında ikisi Birleşik Arap Emirlikleri, biri Hollanda vatandaşı olmak üzere üç yabancı bulunuyor” denildi.

BİR ÖĞRETMEN DE HAYATINI KAYBETTİ

Charles Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (FFUK)’nden yapılan açıklamada ise Müzikoloji bölümünün müdürü Lenka Hlavko’nun da hayatını kaybettiği ifade edildi. FFUK, “Dünkü umutlu haberin maalesef doğrulanmadığını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Ailesinden gelen doğrulanmış bilgilere dayanarak ve onların izniyle, meslektaşımız ve Sanat Fakültesi Müzikoloji Enstitüsü Müdürü Lenka Hlavkova'nın dünkü saldırıdan sağ kurtulamadığını duyuruyoruz. Başta ailesi olmak üzere tüm yaslılara en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Bu hepimiz için son derece acı bir haber. Karşılıklı destek içinde kalalım” ifadelerini kullandı.