15 metre derinliğindeki kuyuya düşen koyun 4 gün sonra kurtarıldı

Olay saat 14.00 sıralarında İsaören Mahallesi Kümeevler mevkisinde meydana geldi. Ramazan Çakar, 100 adet küçükbaş hayvanını ağıla götürdü. Hayvanlarının arasından birinin eksik olduğunu fark etti. Bölgede aramalarını 4 gündür sürdüren Çakar, su kuyusunun kenarından geçerken kayıp koyunun sesini duydu. Çakar, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 3 saat süren yoğun çalışma sonucu küçükbaş hayvanı canlı olarak kurtardı.

Günlerdir kayıp olan koyununu aradığını söyleyen Ramazan Çakar, "Bir koyun kayıptı. Hayvanların içine baktık aradık bulamadık. Her yeri aradım bulamadım. 4 gün önce baktığımız kuyunun olduğu taraftan bir ses geliyor. Ekipler olmasalardı koyun içeride kalacaktı” dedi.