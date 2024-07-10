1,5 milyar liralık Fenomen operasyonu

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Kuyu-8" operasyonunda, sosyal medya fenomeni Neslihan Güngen ve İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu 54 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon kapsamında, şüphelilerin sahte ustalık belgeleri düzenleyerek iş yeri açmalarına aracılık ettikleri ve bu belgeleri franchise olarak satışa sundukları tespit edildi. Ayrıca, şirketler arasında gerçeğe aykırı ticari faaliyetlere dair sahte fatura düzenlendiği ve toplam hesap hareketlerinin 1,5 milyar TL'yi bulduğu belirlendi.

Operasyon sırasında elde edilen bilgilere göre, Neslihan Güngen ve İnanç Güngen'in yönetimindeki şirketlerin, özelliksiz ürünlerle gençleştirme işlemleri adı altında müşterileri dolandırdığı ortaya çıktı. Şüphelilerin, sıradan market ürünlerine N.G. etiketi basarak kolajen ip tedavisi gibi isimler altında pazarlama yaptığı ve bu şekilde haksız kazanç elde ettikleri belirtildi. Ayrıca, franchise anlaşmalarında yüksek bedeller talep edildiği ve ödemelerin taşınır veya taşınmaz malların bedelsiz devri yoluyla yapıldığı, bu süreçte galerici ve emlakçılarla iş birliği yapılarak suç gelirlerinin aklama yoluna gidildiği bilgisi de yer aldı.

Operasyonda, çok sayıda yasadışı ilaç, kozmetik ürün, nakit para, tıbbi ve kozmetik cihaz ele geçirildi. Ayrıca, epilasyon, popo kaldırma, bölgesel zayıflama, selülit cihazları gibi çeşitli medikal ürünlere de el konuldu. Operasyon sonrasında gözaltına alınan şüpheliler arasında vergi müfettişlerinin de bulunduğu ve soruşturmanın detaylı şekilde sürdüğü bildirildi.