1,5 milyon TL'nin 32 günlük getirisi cepleri parayla dolduruyor. Aracını tarlasını satan parayı faize yatırıyor
1,5 milyon TL'nin 32 günlük getirisi cepleri parayla dolduruyor. Aracını tarlasını satan parayı faize yatırıyor
Kaynak: Halt TV
22 Şubat tarihli Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerin serbest bırakılmasıyla birlikte bankaların mevduatlarda attığı son adımlar netlik kazandı. Bu dönemde KKM’den tasfiyeler sürerken, 1.5 milyon TL’nin 32 günlük mevduat faizi cepleri dolduruyor.