1,5 milyon TL'nin 32 günlük getirisi cepleri parayla dolduruyor. Aracını tarlasını satan parayı faize yatırıyor

1,5 milyon TL'nin 32 günlük getirisi cepleri parayla dolduruyor. Aracını tarlasını satan parayı faize yatırıyor
Kaynak: Halt TV
22 Şubat tarihli Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerin serbest bırakılmasıyla birlikte bankaların mevduatlarda attığı son adımlar netlik kazandı. Bu dönemde KKM’den tasfiyeler sürerken, 1.5 milyon TL’nin 32 günlük mevduat faizi cepleri dolduruyor.
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1,5 milyon TL'nin 32 günlük getirisi cepleri parayla dolduruyor. Aracını tarlasını satan parayı faize yatırıyor 1

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)'nın açıkladığı faiz kararı sonrası piyasalar, yüzde 45’lik politika faizine bankaların vereceği tepkiyi merakla bekliyordu.

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1,5 milyon TL'nin 32 günlük getirisi cepleri parayla dolduruyor. Aracını tarlasını satan parayı faize yatırıyor 2

8 Haziran 2023 tarihinde Hafize Gaye Erkan’ın TCMB Başkanlığına getirilmesiyle birlikte ekonomide parasal sıkılaşma süreci başladı.

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1,5 milyon TL'nin 32 günlük getirisi cepleri parayla dolduruyor. Aracını tarlasını satan parayı faize yatırıyor 3

Yüzde 8.5 seviyelerinde olan politika faizi, 8 ay peş peşe yapılan faiz artırımları ile yüzde 45’e yükseltildi.

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1,5 milyon TL'nin 32 günlük getirisi cepleri parayla dolduruyor. Aracını tarlasını satan parayı faize yatırıyor 4

Hafize Gaye Erkan’ın yerine TCMB Başkanlığı’na atanan Fatih Karahan, Enflasyon Raporu sunumunda “Politika faizinin ulaştığı seviye ve attığımız diğer adımlarla birlikte dezenflasyon için gereken sıkılık düzeyine ulaştığımızı değerlendiriyoruz…” ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamalar, TCMB’nin sıkı para politikasını koruma eğiliminde olduğunu gösteriyor.

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1,5 milyon TL'nin 32 günlük getirisi cepleri parayla dolduruyor. Aracını tarlasını satan parayı faize yatırıyor 5

Bu gelişmeler devam ederken, birikimini bankaların TL mevduatına yatıran müşterilere bankaların ne kadar faiz ödemesi yaptığı merak konusu oldu.

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1,5 milyon TL'nin 32 günlük getirisi cepleri parayla dolduruyor. Aracını tarlasını satan parayı faize yatırıyor 6

Lütfen unutmayın ki faiz oranları piyasa koşullarına göre değişebilir ve bankalar arasında farklılık gösterebilir. Yatırım yapmadan önce bankaların güncel faiz oranlarını kontrol etmek önemlidir.

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1,5 milyon TL'nin 32 günlük getirisi cepleri parayla dolduruyor. Aracını tarlasını satan parayı faize yatırıyor 7

İşte 1.5 milyon TL’nin 32 günlük mevduat faizi getirisi:

ING

Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 56.219,18 lira
Vade Sonu Tutar: 1.556.219,18 lira

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1,5 milyon TL'nin 32 günlük getirisi cepleri parayla dolduruyor. Aracını tarlasını satan parayı faize yatırıyor 8

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 58.717,81 lira
Vade Sonu Tutar: 1.558.717,81 lira

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1,5 milyon TL'nin 32 günlük getirisi cepleri parayla dolduruyor. Aracını tarlasını satan parayı faize yatırıyor 9

FİBABANK

Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 57.468,49 lira
Vade Sonu Tutar: 1.557.468,49 lira

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1,5 milyon TL'nin 32 günlük getirisi cepleri parayla dolduruyor. Aracını tarlasını satan parayı faize yatırıyor 10

ANADOLU BANK

Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 57.468,49 lira
Vade Sonu Tutar: 1.557.468,49 lira

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1,5 milyon TL'nin 32 günlük getirisi cepleri parayla dolduruyor. Aracını tarlasını satan parayı faize yatırıyor 11

ON PLUS

Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 56.219,18 lira
Vade Sonu Tutar: 1.556.219,18 lira

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1,5 milyon TL'nin 32 günlük getirisi cepleri parayla dolduruyor. Aracını tarlasını satan parayı faize yatırıyor 12

DENİZBANK

Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 54.969,86 lira
Vade Sonu Tutar: 1.554.969,86 lira

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1,5 milyon TL'nin 32 günlük getirisi cepleri parayla dolduruyor. Aracını tarlasını satan parayı faize yatırıyor 13

ODEA

Faiz Oranı: %43,5
Net Kazanç: 54.345,21 lira
Vade Sonu Tutar: 1.554.345,21 lira

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1,5 milyon TL'nin 32 günlük getirisi cepleri parayla dolduruyor. Aracını tarlasını satan parayı faize yatırıyor 14

ENPARA

Faiz Oranı: %42,5
Net Kazanç: 53.095,89 lira
Vade Sonu Tutar: 1.553.095,89 lira

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1,5 milyon TL'nin 32 günlük getirisi cepleri parayla dolduruyor. Aracını tarlasını satan parayı faize yatırıyor 15

GARANTİ

Faiz Oranı: %42
Net Kazanç: 52.471,23 lira
Vade Sonu Tutar: 1.552.471,23 lira

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1,5 milyon TL'nin 32 günlük getirisi cepleri parayla dolduruyor. Aracını tarlasını satan parayı faize yatırıyor 16

YAPIKREDİ

Faiz Oranı: %40,5
Net Kazanç: 50.597,26 lira
Vade Sonu Tutar: 1.550.597,26 lira

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