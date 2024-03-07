1,5 milyon TL'nin 32 günlük getirisi cepleri parayla dolduruyor. Aracını tarlasını satan parayı faize yatırıyor

Hafize Gaye Erkan’ın yerine TCMB Başkanlığı’na atanan Fatih Karahan, Enflasyon Raporu sunumunda “Politika faizinin ulaştığı seviye ve attığımız diğer adımlarla birlikte dezenflasyon için gereken sıkılık düzeyine ulaştığımızı değerlendiriyoruz…” ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamalar, TCMB’nin sıkı para politikasını koruma eğiliminde olduğunu gösteriyor.