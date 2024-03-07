Kapalıçarşı’dan dolar ikazı. Yeniçağ Kapalıçarşı’da doların nabzını tuttu

Büşra Kapan
Kapalıçarşı’dan dolar ikazı. Yeniçağ Kapalıçarşı’da doların nabzını tuttu
Seçim yaklaşıyor. İşte seçim yaklaştıkça dolardaki hareketlilik de arttı. Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi dolarda yaşanan 'Makas' aralığı 2024 yılı yerel seçimleri öncesinde de yine ortaya çıktı. Dolar resmi kurda 31,84 lira olarak gözükse de Kapalıçarşı resmi kuru dinlemiyor.

Yeniçağ seçime günler kala Kapalıçarşı’da doların nabzını tutuyor. Önceki seçimde olduğu gibi yerel seçimde de döviz kurunda tansiyon düşmüyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın belirlediği kur ile Kapalı Çarşı’daki kurun arasındaki makasın farkı görenleri şaşkına çeviriyor.

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Makas açılmaya başladı. 32,40 TL. Dolar Kapalıçarşı’da ki fark 60 kuruş üzerinde. Doların seçim öncesi daha da artabileceğini gören vatandaşlar borçlarını ödemek için Döviz satın almak ya da altın satın almak istiyor. Ancak 32.40'dan dolar temin edemiyorlar. Kapalıçarşı döviz satışın yapıldığı bürolardaki tabelalarda rakamlar böyle

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Kapalı Çarşı’nın müdavimi piyasa yorumcusu Reşat Yılmaz’dan şaşırtan dolar ve altın tahminini piyasada ses getirdi.

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Reşat Yılmaz, “Piyasalarda büyük bir fırtına olduğunu dövizde altında alım satım arasında makas çok açık. Dolar kuru dün 33,00 lira bandını kırdı. Sabah saatlerine 32,60’tan güne başladı. Şuan 32,40 bandında hareket ediyor. Fiyatlarda sağl8ıklı değil. Çünkü dalgalı bir seyir izleniyor. Seçimden sonra doların 37,00 lira bandına çıkacağına yönelik beklenti var piyasada. Gerek vatandaş gerek halk herkes Türk Lirası’ndan hızla kaçıyor. TL’de hızlı bir erime yaşanıyor. Bunun önüne geçmek için üretim şart. Üretimle TL güçlenir.” dedi.

dolarres.jpgYılmaz, “Gram altında Fed’in etkisi büyük. Fed’e faiz indirimi geleceği beklentisi var bu da altını parlatıyor. Gram altının sene sonu için 2.800 ile 3.00 bandı aralığında olabileceğini öngörüyor. İnsanlar serbest piyasadaki fiyatları baz alsın.” İfadelerini kullandı.

gramaltinres.jpgAyrıca Yılmaz, borsaya yabancı sermaye girişi olursa borsanın parladığını, seçim sürecine girildiği için sancılı dönemin olduğunu söyleyerek, borsadaki fiyatların şu an sağlıklı olmadığını ve seçimden sonrayı beklemek gerektiğini dile getirdi.
Ayrıca dünyaca ünlü dev banka HSBC stratejistleri dolar/TL tahminini paylaştı. HSBC stratejistlerinin 6 Mart tarihli raporlarına göre, HSBC 2024 yılı için Dolar/TL tahminini 33'ten 36'ya TL'ye kadar çıkardı.

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