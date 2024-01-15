Türkiye genelinde devam eden soğuk hava koşulları ve bazı illerde etkili olan kar yağışları, günlük yaşantıyı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Peki, 15 Ocak okullar tatil mi? 15 Ocak hangi illerde okullar kar tatili?

Kar yağışının şiddetini artırması üzerine, bazı illerde alınan tatil kararıyla ilgili bilgiler şu şekilde:

Şırnak ve Hakkari çevresinde Pazar günü yoğun kar yağışı bekleniyor. Hafta sonu ise Bilecik, Bolu, Karabük, Kastamonu, Zonguldak, Bitlis, Düzce gibi illerde kar yağışları etkili oldu.

Trabzon'da, hafta sonundaki karlı ve buzlu hava nedeniyle pazartesi günü taşımalı eğitime bir gün ara verileceği duyuruldu. İl genelinde mahalle yollarının açık olduğu belirtilirken, buzlanma riski nedeniyle sadece taşımalı eğitim yapan öğrencilere bir günlük tatil verilecek.

Hakkari Valiliği, il genelinde üç gündür devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 15 Ocak Pazartesi günü il genelindeki tüm okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve özel öğretim kurumlarında bir günlük tatil kararı alındığını açıkladı. Bu süre zarfında hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacak.

Artvin'de de aynı şekilde, yaşanan olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski nedeniyle 15 Ocak Pazartesi günü sadece taşımalı eğitim yapan öğrencilere bir günlük tatil verildi.