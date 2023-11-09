15 Temmuz darbe girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesine ait yeni görüntüler yayınladı.

15 Temmuz darbe girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 yılında gerçekleştirdiği darbe girişiminin üstünden 7 yıl geçmesine rağmen darbe girişimine ait yeni görüntüler gelmeye devam ediyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Müdürlüğü önünde kaydedilen darbe girişimine ait görüntüleri ilk kez yayınlandı.

“O HAİN GECEYİ UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ”

Ankara Emniyet Müdürlüğü,sosyal medya hesabı X’den yaptığı paylaşımda, "O Hain Geceyi Unutmadık, Unutturmayacağız!" Başlığıyla darbe girişimine ait görüntüleri yayınladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün,15 Temmuz ile ilgili paylaştığı tweet,daha sonra kaldırıldı.

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