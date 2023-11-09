Erzurum'da firari FETÖ'cü yakalandı

Erzurum'daki operasyonda hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hüseyin D. yakalandı.

KAYNAK: İHA
Erzurum'da firari FETÖ'cü yakalandı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün ortaklaşa yaptığı operasyonda hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hüseyin D. yakalandı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, “Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik 03/11/2023 günü yapılan çalışmalarda; Fetullahçı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hüseyin D. (İhraç Yardımcı Doçent) yakalanarak gözaltına alınmış, işlemleri akabinde cezaevine teslim edilmiştir. Tüm terör örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.”

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