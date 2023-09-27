15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nin ismini değiştirdiler: Bakanlık destek verdi, tabela törenle değiştirildi

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından, Düzce Lisesi'nin ismi de birçok okul gibi "15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi" olarak değiştirildi.
Gerçek Gündem’in haberine göre, darbe girişiminin üzerinden geçen 7 yılın ardından okulun ismi tekrar değiştirildi.
Düzce Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, okulun adının eski ismi olan Düzce Lisesi yapıldığı duyuruldu.
VALİLİK: OKUL TARİHİNE BİR SAYGI GÖSTERGESİ
Valiliğin paylaşımında "15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'ne tekrar 'Düzce Lisesi' adının verilmesi, okul tarihine bir saygı göstergesi olmuştur. Şehrimize Hayırlı Olsun" ifadeleri kullanıldı.
Yayımlanan videoda konuşan Düzce Valisi Selçuk Aslan, isim değişikliğinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da kabul gördüğünü belirtti.
Videoda, okulun tabelasının törenle değiştirildiği anlar da yer aldı.