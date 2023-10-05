15 yaşındaki çocuğuna cinsel istismarda bulunan 'baba' tahliye edildi

Ankara'da yaşayan B.D., kızı M.'ye küçük yaşlarda başlayarak sistematik olarak istismarda bulundu. M., 15 yaşında kürtaj, 16 yaşında ise doğum yaptı. 2019'da tutuklanan 'baba', 2020'de tahliye edildi. 26 Temmuz'daki duruşmada yakalama kararı çıkartılan adam iki aydır firari.

Ankara'da B.D., öz kızı M.'ye küçük yaşlardan itibaren sistematik olarak istismarda bulundu. Bu durum, M.'nin 2019'daki şikayetine kadar devam etti.

10 Haber'den Ersin Eroğlu'nun haberine göre M., 2000 doğumluydu, 15 yaşında hamile kaldı. 'Anne' ve 'babasıyla' birlikte Ankara Etlik'te özel bir kliniğe giderek kürtaj yaptırdı. 'Babanın' sistematik istismarı devam ediyordu. 2016 yılında tekrar hamile kaldı, 31 Ağustos 2016'da Ankara'da bir devlet hastanesinde doğuma girdi.

M., 22 Kasım 2019'da İzmir Çeşme'de bir karakola giderek 'babası' hakkında şikayetçi oldu. Babasının istismarını anlatırken, "Beni eski sevgilisine benzetiyordu" diyordu.

AİLESİNİN BASKISIYLA İFADESİNİ GERİ ALDI, 'BABA' 1 YIL SONRA TAHLİYE EDİLDİ

M.,'nin ifadesinden sonra 'baba' B. D., gözaltına alınarak tutuklandı. Dünyaya gelen çocuktan DNA örneği alınarak rapor hazırlanması istendi. Çocuk doğar doğmaz önce bir yetiştirme yurduna sonra da bir aileye evlatlık verildiği için yeri tespit edilemedi. DNA örneği alınamadı. M., ailesinin baskısıyla 11 Aralık 2019'da ifadesini geri aldı. M.,'nin ifadesini geri almasıyla 1 Ekim 2020'de 'baba' B. D., tahliye edildi.

DNA RAPORU DOSYAYA GİRDİ, 'BABA' İKİ AYDIR FİRARİ

'Baba' B. D., hakkında 8 Ağustos'ta hazırlanan iddianamede "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 42 yıl, "tehdit" suçundan ise 3 buçuk yıla kadar olmak üzere toplamda 45,5 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

İddianame, Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Evlatlık verilen çocuk bulunarak DNA örneği alındı. DNA raporu 26 Temmuz 2023'te dava dosyasına girdi. Rapora göre, çocuğun yüzde 99.9 biyolojik 'babası' B. D., çıktı.

27 Temmuz'daki davanın 3. duruşmasında 'baba' B. D., hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Adliye kaynaklarından edinilen bilgiye göre 01 Ekim 2020'de tahliye edilen B. D., adreslerinde yapılan aramada bulunamadı. B. D., iki aydır firari. 10 Ekim 2023'te davanın son duruşması görülecek.