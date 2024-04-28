TV yayın akışı 28 Nisan Pazar. Hangi kanalda ne var?

Televizyon, hayatlarımıza girdiği günden bu yana en önemli iletişim araçlarından biri haline geldi. İnsanlar için hem bilgi edinmek hem de eğlenmek için bir kanal açan televizyonlar, bugün hepimizin evinde olan ve vazgeçemeyeceğimiz araçlardan biri. Her gün televizyonda, yayında ne olduğu merak konusu olurken, sizin için “Bugün televizyonda ne var?” sorusunun yanıtını derledik. İşte, 28 Nisan Pazar gününün yayın akışı…