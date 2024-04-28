TV yayın akışı 28 Nisan Pazar. Hangi kanalda ne var?

Kanal D YAYIN AKIŞI
07:00 Oğlum Osman
08:30 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 İnci Taneleri
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
00:15 Taş Kağıt Makas
02:45 Siyah Beyaz Aşk
04:00 5N1K
05:00 Bodrum Masalı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05.40 Bir Sevdadır
08.35 Kara Ağaç Destanı
11.45 Enine Boyuna
13.00 Biraz Kül Biraz Duman
13.55 Mehmed: Fetihler Sultanı
17.15 Kod Adı Kırlangıç
19.00 Ana Haber
20.00 Teşkilat
00.15 3'te 3
01.35 Mehmed: Fetihler Sultanı
04.05 3'te 3
05.10 Biraz Kül Biraz Duman
TV8 YAYIN AKIŞI
07:00 Tuzak
08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm
09:00 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
14:15 Cevap Ver Türkiye / Yeni Bölüm
16:30 Çarkıfelek
20:00 Survivor All Star 2024 / Yeni Bölüm
00:15 Çarkıfelek
02:30 Gençlik Rüzgarı
03:15 Gazete Magazin
NOW TV YAYIN AKIŞI
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Ekonomi Arası
11.20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13.00 Kirli Sepeti
16.00 Kızıl Goncalar
19.00 Gülbin Tosun ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Kirli Sepeti
23.45 Kızıl Goncalar
02.45 Senden Daha Güzel
04.45 Kefaret
06.00 Adım Farah
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Arım Balım Peteğim
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Japon İşi
15:00 Sandık Kokusu
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Atla Gel Şaban
21:45 Kapıcılar Kralı
23:30 Bahar
02:30 Atla Gel Şaban
03:45 Kapıcılar Kralı
05:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
ATV YAYIN AKIŞI
07: 30 ATV'de Hafta Sonu
10: 00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11: 30 Dizi TV
12: 20 Ateş Kuşları
15: 40 Kardeşlerim
19: 00 ATV Ana Haber
20: 00 Kim Milyoner Olmak İster?
00: 20 Kuruluş Osman
03: 00 Ateş Kuşları
05: 40 Safir