11 Aralık 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

15 yaşındaki kız çocuğunu evlendireceklerdi

İstanbul Esenyurt'ta 15 yaşındaki kız çocuğunun evlendirildiği ihbarı üzerine harekete geçen polis, düğüne baskın düzenledi.

Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 19:30
Takip Et

15 yaşındaki kız çocuğunun evlendirildiği ihbarını alan polis düğünü bastı

15 yaşındaki kız çocuğunu evlendireceklerdi
+
Aa
-

Olay, öğle saatlerinde Esenyurt Yeşilkent Mahallesi’nde yaşandı. 15 yaşındaki H.Ç. isimli kız ile H.G.'nin düğün töreni, mahallede bulunan bir düğün salonunda yapıldı. Telli duvaklı bir şekilde düğün salona gelen 15 yaşındaki kız çocuğu, damatla birlikte pasta kesti, halay çekti. 

POLİSE SALDIRDILAR

İHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri düğün salonuna geldi. Kız çocuğu ve damadın kimliklerine bakan ekipler, kızın 15 yaşında olduğunu tespit etti. Yaşanan bu durum üzerine 15 yaşındaki çocuk ve damat, aile üyeleri ile birlikte karakola götürülmek istendi. Ancak tarafların aileleri polise saldırdı.

GELİN VE DAMAT KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Arbede yaşanırken, kalabalık güçlükle sakinleştirildi. Polisler aileden bazı kişileri gözaltına aldı. 15 yaşındaki kız çocuğu ve damat ise ifadelerin alınması için karakola götürüldü.

TÜRKİYE TARİKATTAKİ ÇOCUK İSTİSMARI HABERİYLE SARSILMIŞTI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesine göre, İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel, 2004 yılında, 6 yaşındaki kızını, 29 yaşındaki müridi Kadir İstekli ile kendi kıydığı dini nikahla evlendirdi.

Bugün 24 yaşında olan H.K.G, şikayetçi oldu. İddianamede, Kadir İstekli, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel'in, çocuğa cinsel istismar suçunu zincirleme olarak işledikleri öne sürüldü.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Alper
11.12.2022 19:50
Atatürk bu yobazları görmüş.tarikat ve cemaatlerin ne kadar tehlikeli olduğunu yuz sene önceden anlamış.Yil 2023 hala bu kafa bu zihniyet.Ataturk sen ne ileri görüşlü bir insanmışsın  
 
Yayınla yeniçğ
11.12.2022 19:48
Devlet bütün olanakları ile tarikat ve cemaatlerin haksız hukuksuz işlerine müdahale etmelidir. Çocuklara yaptıkları burunlarından getirilmelidir  
 
Huseyin
11.12.2022 19:47
Ne biçim zihniyet.sanki kız çocukları bunların malı.boyle zihniyetin cocuklari olmamali.ya insan 15 yaşında kızını hangi düşünce ile evlendirir.boyle babaları görünce insanlığımdan utaniyorum  
 
TÜM YORUMLAR (4)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿O Ses Türkiye jürisi açıklandı. Acun Ilıcalı kadroyu belirledi
1
﻿O Ses Türkiye jürisi açıklandı. Acun Ilıcalı kadroyu belirledi
﻿O Ses Türkiye jürisi açıklandı. Acun Ilıcalı kadroyu belirledi
﻿Kılıçdaroğlu genç hukukçulara seslendi: ‘Darbe hukukundan arınmak istiyoruz' demelisiniz
2
﻿Kılıçdaroğlu genç hukukçulara seslendi: ‘Darbe hukukundan arınmak istiyoruz' demelisiniz
﻿Kılıçdaroğlu genç hukukçulara seslendi: ‘Darbe hukukundan arınmak istiyoruz' demelisiniz
﻿Asgari ücret için AKP kulislerinde konuşulan son rakam sızdı
3
﻿Asgari ücret için AKP kulislerinde konuşulan son rakam sızdı
﻿Asgari ücret için AKP kulislerinde konuşulan son rakam sızdı
﻿İngiltere-Fransa: Nefes kesen maçta müthiş gol
4
﻿İngiltere-Fransa: Nefes kesen maçta müthiş gol
﻿İngiltere-Fransa: Nefes kesen maçta müthiş gol
﻿1000 yıllık rekabette Fransa'nın İngiltere'yi nasıl yıktığını açıkladı. Futbolun Prometheus'u Sedat Kaya yazdı
5
﻿1000 yıllık rekabette Fransa'nın İngiltere'yi nasıl yıktığını açıkladı. Futbolun Prometheus'u Sedat Kaya yazdı
﻿1000 yıllık rekabette Fransa'nın İngiltere'yi nasıl yıktığını açıkladı. Futbolun Prometheus'u Sedat Kaya yazdı
﻿Düğünde şoke eden olay. Davul çalarken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
6
﻿Düğünde şoke eden olay. Davul çalarken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
﻿Düğünde şoke eden olay. Davul çalarken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
﻿Canlı yayında gözaltına alındı. SMA hastası oğlu için toplanan bağışlarla oto galeri açtı
7
﻿Canlı yayında gözaltına alındı. SMA hastası oğlu için toplanan bağışlarla oto galeri açtı
﻿Canlı yayında gözaltına alındı. SMA hastası oğlu için toplanan bağışlarla oto galeri açtı
﻿Fransa'da Lafarge'ın bir fabrikasının faaliyeti durduruldu
﻿Fransa'da Lafarge'ın bir fabrikasının faaliyeti durduruldu
﻿Fransa'da Lafarge'ın bir fabrikasının faaliyeti durduruldu
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile görüştü
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile görüştü
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile görüştü
﻿Antalya'da yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 9 yaralı
﻿Antalya'da yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 9 yaralı
﻿Antalya'da yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 9 yaralı
﻿Düzce’de 1 kişi kafasından vuruldu
﻿Düzce’de 1 kişi kafasından vuruldu
﻿Düzce’de 1 kişi kafasından vuruldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.