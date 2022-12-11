15 yaşındaki kız çocuğunu evlendireceklerdi

Olay, öğle saatlerinde Esenyurt Yeşilkent Mahallesi’nde yaşandı. 15 yaşındaki H.Ç. isimli kız ile H.G.'nin düğün töreni, mahallede bulunan bir düğün salonunda yapıldı. Telli duvaklı bir şekilde düğün salona gelen 15 yaşındaki kız çocuğu, damatla birlikte pasta kesti, halay çekti.

POLİSE SALDIRDILAR

İHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri düğün salonuna geldi. Kız çocuğu ve damadın kimliklerine bakan ekipler, kızın 15 yaşında olduğunu tespit etti. Yaşanan bu durum üzerine 15 yaşındaki çocuk ve damat, aile üyeleri ile birlikte karakola götürülmek istendi. Ancak tarafların aileleri polise saldırdı.

GELİN VE DAMAT KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Arbede yaşanırken, kalabalık güçlükle sakinleştirildi. Polisler aileden bazı kişileri gözaltına aldı. 15 yaşındaki kız çocuğu ve damat ise ifadelerin alınması için karakola götürüldü.

TÜRKİYE TARİKATTAKİ ÇOCUK İSTİSMARI HABERİYLE SARSILMIŞTI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesine göre, İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel, 2004 yılında, 6 yaşındaki kızını, 29 yaşındaki müridi Kadir İstekli ile kendi kıydığı dini nikahla evlendirdi.

Bugün 24 yaşında olan H.K.G, şikayetçi oldu. İddianamede, Kadir İstekli, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel'in, çocuğa cinsel istismar suçunu zincirleme olarak işledikleri öne sürüldü.