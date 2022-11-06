6 Kasım 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Türkiye’de 3 milyon çocuk kürtaj oldu. Elleriniz kırılsın!

Türkiye’de 3 milyon çocuk kürtaj oldu. Elleriniz kırılsın!

TAPV ve UNFPA’nın öncülüğünde hazırlanan bir raporda kız çocuklarının yaşadığı mağduriyet ortaya çıktı. Her 5 çocuktan 1’inin çocuk yaşta evlendirildiği 3 milyon çocuk istenmeyen gebelik sebebiyle güvenli olmayan bir şekilde kürtaj olduğu ortaya çıktı.

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 09:25
Takip Et

Türkiye’de 3 milyon çocuğun kürtaj olduğu ortaya çıktı

Türkiye’de 3 milyon çocuk kürtaj oldu. Elleriniz kırılsın!
+
Aa
-

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV) ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun (UNFPA) düzenlediği “Örgün Eğitimde Kapsamlı Cinsellik Eğitimi: Sınırlar ve Sonuçlar” başlıklı rapor açıklandı. Raporda her 5 çocuktan 1’inin çocuk yaşta zorla evlendirildiği ve 3 milyon çocuğun istenmeyen gebelik sebebiyle güvenli olmayan bir şekilde kürtaj olduğu ortaya çıktı.

Bianet’in haberinde yer alan bilgilere göre, toplantının açılış konuşmasını TAPV Koordinatörü Nurcan Müftüoğlu, yaptı. Kapsamlı bir araştırma yaptıklarını belirten Müftüoğlu, “Ankara Üniversitesi’nden bir araştırma ekibi, kapsamlı eğitim kapsamında ders kitaplarının analizini yaptı” dedi.

Raporu hazırlayan ekibin başındaki isimlerden Prof. Dr. Fatma Bıkmaz, “Okul öncesinden ortaöğretime ve öğretim programlarının ve ders kitaplarının analizi” başlıklı raporu sundu.

Öne çıkan bulgular şöyle:

• Erken yaşta evlendirilme konusunda bir karşıt görüş yok.
• 9-12 yaşta haklar cinsellik konusu sosyal bilgiler dersinde işin içine giriyor.
• 7. sınıfta en çok ihtiyacı olan dönemde çocuklara cinsellik konusunda bilgiler verilmiyor. 11 ve 12. sınıfta da durum öyle.
• Şiddetten korunma konusunda durum pek açıcı değil.
• Cinsellikle ilgili bilgi Sağlık Bilgisi dersinde verileceği izlenimi yaratılırken trafik bilgisi ile başlıyor müfredat.
• Ergenlikle ilgili bilgiler yok.
• Geçmiş yıllara göre cinsellik konusu ve sağlığı kapsamının azaldığını görüyoruz.

Bıkmaz, çözüme ilişkin ise şunları söyledi:

Bu konuların konuşabilir olması gereken bir atmosfer yaratılmalı. İnternetten sağlıksız verilerle bilgilerle değil, okuldan doğru bilimsel bilgiye ulaşmalı öğrenciler. Bu konudaki sorunlar bir sabah uyandığımızda çözülmeyecek zamana ve çalışmaya ihtiyacımız var.

Raporda “Cinsel sağlık eğitimi verilirse ne olur?” sorusuna verilen cevap şu şekilde:

• Toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirir ve şiddetle mücadeleyi destekler.
• Kendi bedeni üzerinde karar verebilme gücünü ve güvenli cinsel davranışları artırır.
• İstenmeyen gebeliklerin ve güvensiz kürtajların önüne geçilmesine destek verir.
• HIV gibi cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların azaltılmasına katkıda bulunur.

Raporda öne çıkanlar şöyle:

• Her 2 kadından 1’i bedeni üzerinde söz sahibi değil.
• Her 3 kadın ve kız çocuğundan 1’i şiddete maruz kalıyor.
• Her 5 çocuktan 1’i çocuk yaşta zorla evlendiriliyor.
• Erken yaşta evlendirilen her 3 kız çocuğundan 1’i yine çocuk yaşta anne oluyor.
• 3 milyon kız çocuğu, istenmeyen gebelik sebebiyle güvenli olmayan bir şekilde kürtaj oluyor.
• Her üç gençten biri, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan nasıl korunacağını bilmiyor.
• Yeni HIV pozitif tanısı alanların üçte biri gençler.
• Her 3 kız çocuğundan ikisinin reglinin ne olduğuna dair hiçbir fikri yok.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

N.D
6.11.2022 10:19
Diyanete sormak lazım.Ne diyorsunuz bu işe acep diye.  
 
Nazım DÜZTABAN
6.11.2022 09:49
Ne evliliği arkadaşım. Milletin değil evlenmeye sevdiği kıza simit alacak parası yok. Ahlaki çöküntü var. Tik Tok seyret anlarsın.  
 
ombudsman
6.11.2022 09:38
Hamile bırakanlar hadım olsun, bir yerleri kopsun inşallah.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Duman grubundan Erdoğan ve AKP'ye tarihi ayar: Seçimden sonra haklarımızı aramaya başlayacağız
1
﻿Duman grubundan Erdoğan ve AKP'ye tarihi ayar: Seçimden sonra haklarımızı aramaya başlayacağız
﻿Duman grubundan Erdoğan ve AKP'ye tarihi ayar: Seçimden sonra haklarımızı aramaya başlayacağız
﻿Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAR personel alacak
2
﻿Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAR personel alacak
﻿Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAR personel alacak
﻿Milli Voleybolcu Hande Baladın'ın sevgilisini görenler inanamadı. O'da ünlü bir sporcuymuş
3
﻿Milli Voleybolcu Hande Baladın'ın sevgilisini görenler inanamadı. O'da ünlü bir sporcuymuş
﻿Milli Voleybolcu Hande Baladın'ın sevgilisini görenler inanamadı. O'da ünlü bir sporcuymuş
﻿Yapışık kız kardeşler özel hayatlarını itiraf ettiler. Her soruyu açıkça cevapladılar
4
﻿Yapışık kız kardeşler özel hayatlarını itiraf ettiler. Her soruyu açıkça cevapladılar
﻿Yapışık kız kardeşler özel hayatlarını itiraf ettiler. Her soruyu açıkça cevapladılar
﻿Turhan Çömez Yunanistan Başbakanının Erdoğan hakkında ne söylediğini açıkladı
5
﻿Turhan Çömez Yunanistan Başbakanının Erdoğan hakkında ne söylediğini açıkladı
﻿Turhan Çömez Yunanistan Başbakanının Erdoğan hakkında ne söylediğini açıkladı
﻿Yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak
6
﻿Yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak
﻿Yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak
﻿Cübbeli Ahmet şimdi de İmamoğlu'nu hedef aldı: Ona oy verenlerin vebali büyük
7
﻿Cübbeli Ahmet şimdi de İmamoğlu'nu hedef aldı: Ona oy verenlerin vebali büyük
﻿Cübbeli Ahmet şimdi de İmamoğlu'nu hedef aldı: Ona oy verenlerin vebali büyük
﻿Dünyanın en hızlı ayakkabısı üretildi
﻿Dünyanın en hızlı ayakkabısı üretildi
﻿Dünyanın en hızlı ayakkabısı üretildi
﻿Tarihte bugün 6 Kasım'da ne oldu?
﻿Tarihte bugün 6 Kasım'da ne oldu?
﻿Tarihte bugün 6 Kasım'da ne oldu?
﻿Galatasaray bunu hep yapıyor: Beşiktaş Nef'ten çıkamıyor
﻿Galatasaray bunu hep yapıyor: Beşiktaş Nef'ten çıkamıyor
﻿Galatasaray bunu hep yapıyor: Beşiktaş Nef'ten çıkamıyor
﻿Haaland girdi ve attı: Manchester City'i zirveye taşıdı
﻿Haaland girdi ve attı: Manchester City'i zirveye taşıdı
﻿Haaland girdi ve attı: Manchester City'i zirveye taşıdı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.