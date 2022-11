Türkiye’de 3 milyon çocuk kürtaj oldu. Elleriniz kırılsın!

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV) ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun (UNFPA) düzenlediği “Örgün Eğitimde Kapsamlı Cinsellik Eğitimi: Sınırlar ve Sonuçlar” başlıklı rapor açıklandı. Raporda her 5 çocuktan 1’inin çocuk yaşta zorla evlendirildiği ve 3 milyon çocuğun istenmeyen gebelik sebebiyle güvenli olmayan bir şekilde kürtaj olduğu ortaya çıktı.

Bianet’in haberinde yer alan bilgilere göre, toplantının açılış konuşmasını TAPV Koordinatörü Nurcan Müftüoğlu, yaptı. Kapsamlı bir araştırma yaptıklarını belirten Müftüoğlu, “Ankara Üniversitesi’nden bir araştırma ekibi, kapsamlı eğitim kapsamında ders kitaplarının analizini yaptı” dedi.

Raporu hazırlayan ekibin başındaki isimlerden Prof. Dr. Fatma Bıkmaz, “Okul öncesinden ortaöğretime ve öğretim programlarının ve ders kitaplarının analizi” başlıklı raporu sundu.

Öne çıkan bulgular şöyle:

• Erken yaşta evlendirilme konusunda bir karşıt görüş yok.

• 9-12 yaşta haklar cinsellik konusu sosyal bilgiler dersinde işin içine giriyor.

• 7. sınıfta en çok ihtiyacı olan dönemde çocuklara cinsellik konusunda bilgiler verilmiyor. 11 ve 12. sınıfta da durum öyle.

• Şiddetten korunma konusunda durum pek açıcı değil.

• Cinsellikle ilgili bilgi Sağlık Bilgisi dersinde verileceği izlenimi yaratılırken trafik bilgisi ile başlıyor müfredat.

• Ergenlikle ilgili bilgiler yok.

• Geçmiş yıllara göre cinsellik konusu ve sağlığı kapsamının azaldığını görüyoruz.

Bıkmaz, çözüme ilişkin ise şunları söyledi:

Bu konuların konuşabilir olması gereken bir atmosfer yaratılmalı. İnternetten sağlıksız verilerle bilgilerle değil, okuldan doğru bilimsel bilgiye ulaşmalı öğrenciler. Bu konudaki sorunlar bir sabah uyandığımızda çözülmeyecek zamana ve çalışmaya ihtiyacımız var.

Raporda “Cinsel sağlık eğitimi verilirse ne olur?” sorusuna verilen cevap şu şekilde:

• Toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirir ve şiddetle mücadeleyi destekler.

• Kendi bedeni üzerinde karar verebilme gücünü ve güvenli cinsel davranışları artırır.

• İstenmeyen gebeliklerin ve güvensiz kürtajların önüne geçilmesine destek verir.

• HIV gibi cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların azaltılmasına katkıda bulunur.

Raporda öne çıkanlar şöyle:

• Her 2 kadından 1’i bedeni üzerinde söz sahibi değil.

• Her 3 kadın ve kız çocuğundan 1’i şiddete maruz kalıyor.

• Her 5 çocuktan 1’i çocuk yaşta zorla evlendiriliyor.

• Erken yaşta evlendirilen her 3 kız çocuğundan 1’i yine çocuk yaşta anne oluyor.

• 3 milyon kız çocuğu, istenmeyen gebelik sebebiyle güvenli olmayan bir şekilde kürtaj oluyor.

• Her üç gençten biri, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan nasıl korunacağını bilmiyor.

• Yeni HIV pozitif tanısı alanların üçte biri gençler.

• Her 3 kız çocuğundan ikisinin reglinin ne olduğuna dair hiçbir fikri yok.