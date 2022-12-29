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16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren katilin cezası belli oldu

Ankara'dan Giresun'a gelip Sıla Şentürk'ü bıçaklayarak öldüren Hüseyin Can Gökçek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 11:32
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16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren katilin cezası belli oldu

16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren katilin cezası belli oldu
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Ankara'dan Giresun'a gelip Sıla Şentürk'ü bıçaklayarak öldüren Hüseyin Can Gökçek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 

Giresun 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ikinci duruşmasında, Gökçek, tam teşekküllü ruh ve sinir hastalıkları hastanesinden yeniden rapor alınmasını istemişti.

Gökçek'in talebi mahkeme heyeti tarafından reddedilirken duruşma, dosyadaki eksiklerin giderilmesi ve savcılık mütalaası için 29 Aralık'a ertelenmişti.

NE OLMUŞTU?

Ankara'dan Giresun'a gelerek, ailesiyle yaşadığı Yalı Mahallesi'ndeki evinde Sıla Şentürk'ü 16 Şubat'ta bıçaklayarak öldüren Hüseyin Can Gökçek, Ordu-Giresun Havalimanı yakınlarında yakalanmıştı.

17 Şubat'ta tutuklanan Gökçek, Espiye L Tipi Kapalı Cezaevine konulmuş, daha sonra güvenlik gerekçesiyle Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakledilmişti.

Hüseyin Can Gökçek, mağdura yönelik "cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçlamasıyla bir davadan daha yargılanıyor.

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