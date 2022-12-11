12 Aralık 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Esenyurt'ta şüpheli kadın ölümü

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde şüpheli bir şekilde bir binanın üçüncü katından aşağı düşen kadın, hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 23:11
Takip Et

Üçüncü kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti

Esenyurt'ta şüpheli kadın ölümü
+
Aa
-

Bir kadın, şüpheli bir şekilde bir binadan aşağı düşerek hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Meral Ç, Balıkyolu Mahallesi'ndeki bir binanın 3. katından henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Meral Ç, kurtarılamadı.

Bölgeye gelerek inceleme yapan polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. (AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Asgari ücret için AKP kulislerinde konuşulan son rakam sızdı
1
﻿Asgari ücret için AKP kulislerinde konuşulan son rakam sızdı
﻿Asgari ücret için AKP kulislerinde konuşulan son rakam sızdı
﻿Kılıçdaroğlu genç hukukçulara seslendi: ‘Darbe hukukundan arınmak istiyoruz' demelisiniz
2
﻿Kılıçdaroğlu genç hukukçulara seslendi: ‘Darbe hukukundan arınmak istiyoruz' demelisiniz
﻿Kılıçdaroğlu genç hukukçulara seslendi: ‘Darbe hukukundan arınmak istiyoruz' demelisiniz
﻿1000 yıllık rekabette Fransa'nın İngiltere'yi nasıl yıktığını açıkladı. Futbolun Prometheus'u Sedat Kaya yazdı
3
﻿1000 yıllık rekabette Fransa'nın İngiltere'yi nasıl yıktığını açıkladı. Futbolun Prometheus'u Sedat Kaya yazdı
﻿1000 yıllık rekabette Fransa'nın İngiltere'yi nasıl yıktığını açıkladı. Futbolun Prometheus'u Sedat Kaya yazdı
﻿İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki 1 milyonluk soru
4
﻿İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki 1 milyonluk soru
﻿İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki 1 milyonluk soru
﻿Arjantin Fransa'ya baksın da utansın. Messi sen daha çok bak
5
﻿Arjantin Fransa'ya baksın da utansın. Messi sen daha çok bak
﻿Arjantin Fransa'ya baksın da utansın. Messi sen daha çok bak
﻿Düğünde şoke eden olay. Davul çalarken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
6
﻿Düğünde şoke eden olay. Davul çalarken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
﻿Düğünde şoke eden olay. Davul çalarken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
﻿Canlı yayında gözaltına alındı. SMA hastası oğlu için toplanan bağışlarla oto galeri açtı
7
﻿Canlı yayında gözaltına alındı. SMA hastası oğlu için toplanan bağışlarla oto galeri açtı
﻿Canlı yayında gözaltına alındı. SMA hastası oğlu için toplanan bağışlarla oto galeri açtı
﻿Kadının evinde çok sayıda kedi köpek ölüsü bulundu
﻿Kadının evinde çok sayıda kedi köpek ölüsü bulundu
﻿Kadının evinde çok sayıda kedi köpek ölüsü bulundu
﻿Elektrik tüketiminde önemli kısıtlamalar uygulanacak
﻿Elektrik tüketiminde önemli kısıtlamalar uygulanacak
﻿Elektrik tüketiminde önemli kısıtlamalar uygulanacak
﻿Esenyurt'ta şüpheli kadın ölümü
﻿Esenyurt'ta şüpheli kadın ölümü
﻿Esenyurt'ta şüpheli kadın ölümü
﻿Aydın'da otomobil şarampole devrildi: 7 yaralı
﻿Aydın'da otomobil şarampole devrildi: 7 yaralı
﻿Aydın'da otomobil şarampole devrildi: 7 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.