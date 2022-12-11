﻿Esenyurt'ta şüpheli kadın ölümü

Bir kadın, şüpheli bir şekilde bir binadan aşağı düşerek hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Meral Ç, Balıkyolu Mahallesi'ndeki bir binanın 3. katından henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Meral Ç, kurtarılamadı.

Bölgeye gelerek inceleme yapan polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. (AA)