15 yaşındaki sürücüye 13 bin TL cezai işlem uygulandı

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ses sistemi ve abartı egzozla çevreyi rahatsız eden, alkollü şekilde araç kullanıp trafiği tehlikeye sokan, eksik evrak ve sürücü belgesiz araç kullananlara yönelik denetim ve devriyelerine devam ediyor.

Bu çerçevede, Gazi Mahallesinde bir aracın açık ve abartı egzoz ile çevreye rahatsızlık verdiğini ve yaşının ise trafiğe çıkmak için küçük olduğunu gören ekipler, 15 yaşındaki E.K. idaresindeki 07 ADR 823 plakalı aracı durdurdu.

Araç üzerinde inceleme yapan ekipler, egzozun açık ve abartı olduğunu gördü. Çevreyi rahatsız eden 15 yaşındaki E.K.’ye toplamda 13 bin TL cezai işlem uygulayan ekipler, aracı trafikten men etti. Araç, çekici yardımıyla otoparka çekildi.