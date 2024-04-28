Aziz Yıldırım ve Mehmet Ağar birlik oldu. Yan yana imza attılar

Yeşilyurt Spor Kulübü’nde bugün katılımcıları ile çok fazla ses getirecek bir nikaha ev sahipliği yaptı.

Nur Selver Sözeri ve Aykan Aksakal'ın hayatlarını birleştirdiği nikah töreni iki zıt kutbun da bir araya gelmesine vesile oldu.

NİKAH ŞAHİTLERİ OLDULAR

Fenerbahçe Spor Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım ve fanatik Galatasaraylı olması ile bilinen eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar genç çiftin nikah şahitliklerini üstlendi.

"BİZİM EVLADIMIZ"

Nikah töreninde kısa bir konuşma yapan Mehmet Ağar, "Bugün gerçekten bizim için çok mutlu bir gün. Yesugay bizim evladımız. Ailemizin bir parçası. Dolayısı ile onun gelini de artık ailemizin bir parçası. Aykan ile de birbirlerine çok yakıştılar. Toplumumuzun gelişmesi ve modernleşmesi kadınların güçlenmesi ile oluyor. Onun için de nikâh cüzdanını gelinimize veriyorum" ifadelerini kullandı.

AZİZ YILDIRIM'DAN AĞAR'A JEST

Gelin ve damada evlilik cüzdanının verileceği sırada Aziz Yıldırım'ın Mehmet Ağar'ı göstererek cüzdanı onun vermesi istemesi ise gözlerden kaçmadı.