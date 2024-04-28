Düğünde twerk yapan kadın sosyal medyada tartışma yarattı

Bir düğünde yaşanan olay, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Düğünde damadın önüne geçip twerk yapan bir kadının videosu, paylaşılmasının ardından birçok kişi tarafından eleştirildi ve tartışma konusu oldu.

Kadının dansının, düğün gibi geleneksel bir tören sırasında yapılan bir davranış olması nedeniyle bir kesim tarafından uygun bulunmadı ve eleştirildi. Ancak diğer bir kesim ise kadının dansını cesur ve özgürce yapmasını destekledi ve takdir etti.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, bu tür davranışların kişisel tercihlere bağlı olduğu ve herkesin dans etme şeklinin farklı olabileceği belirtildi. Kimileri kadının bu şekilde dans etmesini özgürlük ve eğlence olarak değerlendirirken, kimileri ise bu tür davranışların düğün gibi resmi bir etkinlikte uygun olmadığını savundu.