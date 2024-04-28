Trabzonspor evinde tarih yazdı. Selçuk İnan kabusu yaşadı

Trendyol Süper Lig’in 34. Haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

Papara Park’ta oynanan mücadelede Trabzonspor 4-2 galip geldi.

Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri 50, 66, 68’de Onuachu 65’te ise Enis Bardhi attı.

Gaziantep FK’nin gollerini ise 12. Dakikada Sorescu 21. Dakikada Draguş kaydetti.

Bu sonuç ile birlikte sahasında tarihi bir dönüşe imza atan Trabzonspor 58 puana ulaşarak 3. sıradaki yerini korudu.

33 puanı bulunan Gaziantep FK ise 16. sırada yer aldı.