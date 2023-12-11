1,5 yıl arayla 2 kez silahlı saldırıya uğrayan adam yaralandı

Ordu’da Turgay Uysal (47) isimli bir vatandaş, kaldırımda yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların isabet etmesiyle yaralanan Uysal, hastaneye kaldırıldı. Uysal’ın geçen yıl da yine aynı mahallede silahlı saldırı sonucu yaralandığı öğrenildi.

KAYNAK: DHA
1,5 yıl arayla 2 kez silahlı saldırıya uğrayan adam yaralandı

Ordu'nun Liseler Mahallesi’ndeki Hükümet Caddesi’nde meydana gelen olayda, kaldırımda yürüyen Turgay Uysal'a seyir halinde olan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 DFM 775 plakalı ticari araçtan tabanca ile ateş edildi. Karnına ve bacaklarına 6 kurşun isabet eden Uysal, kanlar içerisinde yere yığıldı.

OLAY YERİNDE 11 BOŞ KOVAN BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri Uysal’ı olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Ünye Devlet Hastanesi’ne götürdü. Burada tedavi altına alınan Uysal’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerinde 11 boş kovan bulunurken, polis kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Öte yandan Turgay Uysal’ın, 21 Temmuz 2022 yılında yine Liseler Mahallesi Köprübaşı mevkisinde düzenlenen silahlı saldırıdan da yaralı kurtulduğu öğrenildi.

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