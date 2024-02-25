15 yıl kanalizasyonda yaşadı işte sebebi

Rusya'da bir adam olan Alexander, karısının boşanma davası açması üzerine 15 yıl boyunca kanalizasyonlarda yaşadı.

Evsiz kaldıktan sonra bir kanalizasyon kuyusuna sığındığını anlatan Alexander, yıllarını bu yeraltı dünyasında geçirdiğini ifade etti. Rus blog yazarı Anton Gletcherov'un dikkatini çeken Alexander, uzun yıllar boyunca yerel halktan aldığı yardımlarla hayatta kalmaya çalıştı.

Alexander'ın dokunaklı hikayesi üzerine etkilenen Gletcherov, Alexander'ın ailesi hakkında daha fazla bilgi edinmek üzere araştırmalara başladı.

Gletcherov, halen hayatta olan akrabalarına ulaştığını ancak onların Alexander'ın 15 yıl önce öldüğünü düşündüklerini ve onu almaya geleceklerine söz vermelerine rağmen hiç gelmediklerini, hatta aramalarına bile yanıt vermediklerini söyledi. Gletcherov, şimdi Alexander'a evsizler barınağında bir yer bulma çabası içinde olduğunu belirtti.

Yaşı belirtilmeyen Alexander, normal bir konutta yaşamak için çalışmaya hazır olduğunu ifade etti. Bu dokunaklı hikaye, insanların zor koşullar altında nasıl mücadele ettiğini ve dayanışmanın önemini vurguluyor.