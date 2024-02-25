15 yıl kanalizasyonda yaşadı işte sebebi

Kaynak: Haber Merkezi
15 yıl kanalizasyonda yaşadı işte sebebi
Rusya'da bir adam karısı tarafından terk edildikten sonra 15 yıl kanalizasyonda yaşadı.

Rusya'da bir adam olan Alexander, karısının boşanma davası açması üzerine 15 yıl boyunca kanalizasyonlarda yaşadı.

Evsiz kaldıktan sonra bir kanalizasyon kuyusuna sığındığını anlatan Alexander, yıllarını bu yeraltı dünyasında geçirdiğini ifade etti. Rus blog yazarı Anton Gletcherov'un dikkatini çeken Alexander, uzun yıllar boyunca yerel halktan aldığı yardımlarla hayatta kalmaya çalıştı.

Alexander'ın dokunaklı hikayesi üzerine etkilenen Gletcherov, Alexander'ın ailesi hakkında daha fazla bilgi edinmek üzere araştırmalara başladı.

Gletcherov, halen hayatta olan akrabalarına ulaştığını ancak onların Alexander'ın 15 yıl önce öldüğünü düşündüklerini ve onu almaya geleceklerine söz vermelerine rağmen hiç gelmediklerini, hatta aramalarına bile yanıt vermediklerini söyledi. Gletcherov, şimdi Alexander'a evsizler barınağında bir yer bulma çabası içinde olduğunu belirtti.

Yaşı belirtilmeyen Alexander, normal bir konutta yaşamak için çalışmaya hazır olduğunu ifade etti. Bu dokunaklı hikaye, insanların zor koşullar altında nasıl mücadele ettiğini ve dayanışmanın önemini vurguluyor.

Son Haberler
Skandal otomat bozulunca ortaya çıktı. Ekranda bu yazı çıkmasaydı her şey sır olarak kalacaktı Dünya
Skandal otomat bozulunca ortaya çıktı. Ekranda bu yazı çıkmasaydı her şey sır olarak kalacaktı
650 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi Yerel Haberler
650 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi
Taşıt kredisi hesaplama. 400 bin TL kredinin geri ödemesi ne kadar? Otomotiv
Taşıt kredisi hesaplama. 400 bin TL kredinin geri ödemesi ne kadar?
Sürdürülebilir bankacılık sistemleri için neobanklar önemli pozisyonda Ekonomi
Sürdürülebilir bankacılık sistemleri için neobanklar önemli pozisyonda
Chelsea mi Liverpool mu? İngiltere Lig Kupası'nı kim kazanacak? Spor
Chelsea mi Liverpool mu? İngiltere Lig Kupası'nı kim kazanacak?
Murat Kurum'dan yeni seçim şarkısı. 'Artık yüzün gülsün yeniden İstanbul' Gündem
Murat Kurum'dan yeni seçim şarkısı. 'Artık yüzün gülsün yeniden İstanbul'
Mahfi Hoca 'Biraz hesap öğrenin' diyerek azarladı Ekonomi
Mahfi Hoca 'Biraz hesap öğrenin' diyerek azarladı