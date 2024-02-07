15 yıllık muhtar öldü. Cinayet mi? İntihar mı?

Kaynak: İHA
15 yıllık muhtar öldü. Cinayet mi? İntihar mı?
Adana'nın Kozan ilçesi Tufanlı Mahallesi’nde muhtarlık yapan Kadir Sönmez, kendi buğday tarlasında tek kurşunla hayatını kaybetti. 3 dönem muhtarlık yapan Sönmez'in cinayete mi kurban gittiği yoksa intihar mı ettiği araştırılıyor.

Tufanlı Mahallesi’nde Buğday tarlasını gübreledikten sonra komşularıyla çay içen Kadir Sönmez, daha sonra onlara ‘karatavuk avına çıkıyorum’ dedi ve oradan ayrıldı.

Kısa bir süre sonra Sönmez’in tarlasından silah sesi geldi. Sesin geldiği yere gidenler Sönmez’i tarlada cansız buldu. Olayı duyan Sönmez’in ailesi ve yakınları olay yerine koştu.

Kayınvalidesi Yeter Ünlü, “Onu kalleşçe öldürdüler. Pusu kurup vurdular” diye feryat etti.

Kadir Sönmez’in evli ve 3 çocuk babası olduğu belirtildi. Sönmez’in ölümüne ilişkin Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

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