15 yıllık muhtar öldü. Cinayet mi? İntihar mı?

Adana'nın Kozan ilçesi Tufanlı Mahallesi’nde muhtarlık yapan Kadir Sönmez, kendi buğday tarlasında tek kurşunla hayatını kaybetti. 3 dönem muhtarlık yapan Sönmez'in cinayete mi kurban gittiği yoksa intihar mı ettiği araştırılıyor.