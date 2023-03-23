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150 ÜLKÜ-DER üyesi İYİ Parti’ye üye oldu

ÜLKÜ-DER’in 150 üyesi İYİ Parti’ye katıldı. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım “Önce millet önce memleket diyerek yürüdüğümüz bu kutlu yolda bugün aramıza yeni katılan tüm iyilere hoş geldiniz diyorum” dedi.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 16:28
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150 ÜLKÜ-DER üyesi İYİ Parti’ye üye oldu

150 ÜLKÜ-DER üyesi İYİ Parti’ye üye oldu
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Ülkücü Düşünce Derneği (ÜLKÜ-DER) Başkanı Ahmet Selçuk Can, beraberindeki yaklaşık 150 ÜLKÜ-DER üyesi ile birlikte İYİ Parti’ye üye oldu. İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen törenle ÜLKÜ-DER Üyesi 150 kişiye rozetleri takıldı.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım, toplu katılımların artacağını vurgulayarak, “Genel Başkanımız sayın Meral Akşener, Türk Siyasetinin tıkandığı bir dönemde İyi Parti’yi kurarak son derece tarihi ve hayati bir görev üstlenmiştir. Ve İyi Parti kurulduğu günden bugüne, siyasette o kadar makul bir yere konumlanmıştır ki halkımızın teveccühü her geçen gün dalga dalga yükselmektedir. Bugün de değerli ÜLKÜ-DER üyeleri aramıza katılmak için buradalar. Önce millet önce memleket diyerek yürüdüğümüz bu kutlu yolda bugün aramıza yeni katılan tüm iyilere hoş geldiniz diyorum.” dedi.

 

 

“14 MAYIS’TAN SONRA ÇOK DAHA İYİ BİR TÜRKİYE’YE UYANACAĞIZ”

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin Cumhuriyet tarihinin belki de en önemli seçimi olduğuna dikkat çeken Yıldırım, 14 Mayıs’ta sadece basit bir seçim yapmayacağız. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetin aynı kurucu ilkeler ve değerler üzerine devam edip etmeyeceğini de oylayacağız! Bir avuç insanla çıktığımız bu yolculuk, artık milyonlara mâl olmuş kutlu bir yolculuk olmuştur. Tüm kalbimle inanıyorum ki 14 Mayıs’tan sonra çok daha İYİ bir ülkeye uyanacağız! Ve bu ülkenin geleceği İYİ’lerin olacak!“ ifadelerini kullandı.,

ÜLKÜ-DER BAŞKANI CAN: BİZ ‘TÜRK’ÜN AŞIĞIYIZ

İYİ Parti üyesi olmaktan duyduğu gurur ve memnuniyeti dile getiren ÜLKÜ-DER Genel Başkanı Ahmet Selçuk Can ise şunları söyledi;

“18 yıl önce arkadaşlarımla beraber, birbirimize dayanarak, güvenerek, sivil toplum alanında yeni bir yol açtık. Kınayanın kınamasına aldırmadan, biz yürüdük, biz yürüdükçe binlerce genç arkadaşımız geçti o yoldan. Ocakta kavruldu. Düşünen, soru sorabilen, donanımlı bir kadro yetişti. Bizim adımız Ülkücü Türk Milliyetçisidir. Metodumuz ve mesajımız çok nettir; Biz Türk’ün aşığıyız. Metodumuz kalpleri kazanmaktır. Mesajımız ise şudur; Bu vatan Türk toprağıdır. Bu devletin adı Türkiye’dir. Milletinin adı Türk’tür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şanlı ve kutlu ayyıldızlı albayraktır. Bu asgari ezberi herkesin aklına kazımak, STK olarak da, şimdi siyasette de hedefimizdir.”

“İYİ PARTİ TÜRK MİLLETİNİN IŞIĞIDIR, NEFESİDİR”

İYİ Parti’nin Türk Milleti'ne nefes ve ışık olduğuna işaret eden Can,

“Bir ortadoğu tek adam rejimine sürüklenmek istenen Türk Devleti'nin de son umududur.

Bu umudu güçlendirmek, ışığını parlatmak hepimizin vazifesidir. 18 yıldır Türk Milleti için, kesintisiz ve tavizsiz sürdürdüğüm mücadelemi, arkadaşlarımla birlikte, İYİ Parti çatısı altında siyasette devam ettireceğim. 150’ye yakın kurmay arkadaşımla üye olduk. Bizi takip edenler de üye olmaya devam edecektir. Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener’in emrinde yürünecek çok yolumuz, aşılacak çok merhalemiz vardır.” Dedi.

Türk halkının en müreffeh ve en huzurlu yaşamı hak ettiğine dikkat çeken Can, “Bu hedeflerimizi de gerçekleştirmek için; İyi ki buradayız, İyi ki İYİ Partiliyiz.”  diyerek sözlerini noktaladı.

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