Kamboçya'da 56 binden fazla devlet memuruna zorunlu uyuşturucu testi yapıldı

Kaynak: AA
Kamboçya'da 56 binden fazla devlet memuruna zorunlu uyuşturucu testi yapıldı
Kamboçya'da Başbakan Hun Manet'in talimatıyla, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 56.000'den fazla devlet memuruna zorunlu uyuşturucu testi uygulandı.

Test sonucu pozitif çıkan 76 kişi ise meslekten men edildi.

Manet, zorunlu testlerin bakanlıklarda, ulusal ve bölgesel idarelerde çalışan tüm devlet memurlarını, silahlı ve anlaşmalı personeli ve polisi de kapsadığını açıkladı.

Bu kapsamda şimdiye kadar 56.445 memura test yapıldığını ve 76 kişinin test sonucunun pozitif çıktığını belirten Manet, bu kişilerin meslekten men edildiğini ve yasalara göre cezai yaptırımlarla da karşılaşabileceklerini kaydetti.

Manet, şubat ayında yaptığı açıklamada da tüm devlet memurlarına düzenli olarak uyuşturucu testi yapılacağını duyurmuştu.

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