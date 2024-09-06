152 yıllık kulüp satılıyor

Daha önce Aberdeen'de CEO’luk görevi yapan, Everton ve Aston Villa'da ise yöneticilik görevini üstlenmiş olan Keith Wyness, ada basınına yaptığı açıklamada İskoçya Premier Lig ekiplerinden Rangers'ın satılacağını belirtti.

150 MİLYON STERLİN DEĞERİ VAR



Bağımsız kuruluşlar tarafından değeri 150 milyon sterlin olarak gösterilen kulübün ABD'li yatırımcılar tarafından 100-120 milyon sterlin + bonuslarla satın alınabileceğini iddia etti.

YENİ BİR EKİBE İHTİYAÇ VAR



Haberde Rangers'ın mevcut hissedarlarının bir kısmının satışa sıcak baktığı vurgulandı. Keith Wyness, Rangers'ın tamamen yeni inşa edilecek profesyonel bir ekibe ihtiyaç duyduğunu ekledi.