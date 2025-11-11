Türkiye genelinde yürütülen büyük çaplı bahis soruşturması, Yalova'ya da sıçradı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan listede, Yalova FK'den tam 16 futbolcunun adının yer alması, kentte büyük şaşkınlık yarattı.

Yalova Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; Bu gelişmelerin ardından Yalova FK Yönetim Kurulu acil koduyla olağanüstü toplantıya çağrıldı. Toplantı sonucunda kulüp tarihinde eşi benzeri görülmemiş sert kararların alınacağı aktarıldı.

'KULÜBÜMÜZÜN ONURU HER ŞEYİN ÜZERİNDEDİR'

Yalova FK Başkanı Yalçın Oruç, yaşanan gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada sert ifadeler kullandı.

İşte Oruç'un sözleri;

"Bu yaşananlar, kabul edilemez bir ihanettir. Yalova FK, emeği ve alın teriyle var olmuş bir camiadır. Kulübümüzün değerlerini kirleten kim olursa olsun, affı yok. Bu kulübün onuru her şeyin üzerindedir. Gereken tüm adımlar atılacaktır."