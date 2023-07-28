16 Milyon TL’lik 'Milli Emlak' dolandırıcılığına 8 tutuklama

DHA'nın haberine göre; Çetenin 16 milyon TL’lik haksız kazanç sağladığı belirlendi. Polis, 4 ilde yaptığı operasyonda 13 şüpheliyi gözaltına aldı. 8 şüpheli tutuklandı.

Dolandırıcılık Yöntemi Nasıl İşliyordu?

İzmir Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği, Milli Emlak arazilerini satın almak isteyen kişileri dolandıran bir çetenin peşine düştü. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, çetenin çalışma şekli ortaya çıkarıldı. Buna göre, çete üyeleri, mağdurları tapu müdürlükleri yakınına çağırıyor, kendilerini avukat ve makam şoförü gibi tanıtarak resmi işlemler yaptıklarını gösteriyor, daha sonra da 500 bin ile 4 milyon TL arasında para istiyorlardı. Parayı banka hesaplarına havale ettiren çete üyeleri, daha sonra kayıplara karışıyorlardı.

16 Dolandırıcılık Eylemi Yapmışlar

Polis, yaptığı çalışmalar sonucunda, çetenin bugüne kadar 16 dolandırıcılık eylemine karıştığını ve 16 milyon TL’lik mağduriyete neden olduklarını tespit etti. Soruşturma kapsamında, 25 Temmuz’da İzmir merkezli İstanbul, Muğla ve Aydın’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramada ise dizüstü bilgisayar, tablet, cep telefonları, çok sayıda tapu senedi, mühür gibi malzemeler bulundu. Suçtan elde edilen malvarlığını aklama suçu kapsamında şüphelilerin kripto para borsalarındaki hesaplarına, bankalardaki hesaplarına, kiralık kasa mevcutlarına, ortağı bulundukları şirketlerdeki ortaklık paylarına ve 4 araca el konuldu.

8 Şüpheli Tutuklandı

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Bugün adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 8’i tutuklanırken, 5’i ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.