Beşiktaş kupada Ankaragücü karşısında. Serdar Topraktepe'den sürpriz 11. Maçın kanalı belli oldu

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında bu akşam sahasında Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.
Tüpraş Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maçın hakemi Zorbay Küçük.
İki takımın Ankara'da oynadıkları ilk maç golsüz sona ermişti. Bu akşam galip gelen taraf finale yükselecek.
Siyah beyazlı takım maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Serdar Topraktepe ilk 11'ini belirledi.
Topraktepe'nin takımını sahaya şu 11'le sürmesi bekleniyor:
Mert, Svensson, Necip, Worrall, Emrecan, Salih, Al-Musrati, Ghezzal, Muçi, Rashica, Semih.
Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun muhtemel 11'i de şu şekilde:
Bahadır, Atakan, Mujakic, Radakovic, Kitsiou, Tolga, Bassogog, Flips, Erkan, C'Giovanis, Sowe.