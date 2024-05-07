Sinan Engin canlı yayında sandalyeden düştü

Ahmet Çakar, Ertem Şener, Abdülkerim Durmaz ve Sinan Engin'in katıldığı Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında ilginç bir olay yaşandı.
Yaptıkları şovlarla gündem olan programın renkli yorumcularından Sinan Engin, canlı yayın sırasında sandalyesinden düşerek herkesi şaşırttı.
İlk anlarda stüdyoda endişeli anlar yaşansa da, durumun ciddi olmadığı anlaşıldığında, stüdyo kahkahalara boğuldu.
Ahmet Çakar yardım etmek için Sinan Engin'in yanına koşarken sosyal medyada Sinan Engin'in düşüşü kısa sürede gündem oldu.
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