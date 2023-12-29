16 milyonluk otomobil basit bir kazaya dayanamadı

Kaynak: İHA
16 milyonluk otomobil basit bir kazaya dayanamadı
Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’nda yaklaşık değeri 16 milyon olan lüks otomobil, başka bir otomobil ile çarpışarak yolda kaldı. Son model aracın yolda kalması hayrete düşürdü.

Alınan bilgiye göre, Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’nda iş insanı Temel Soyyiğit’e ait, yaklaşık 16 milyon lira değerindeki Mercedes otomobil, bir başka otomobil ile hafif bir şekilde çarpışınca otomobil kendini otomatik olarak kilitledi ve yolun ortasında yaklaşık 4 saat kaldı.

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Arızanın motor beyninden kaynaklandığı iddia edilen Mercedes, Kapıkule girişinde diğer araçların geçişlerinde aksamalara sebep oldu. Polis ve jandarma ekipleri trafik akışının normale dönmesi için önlem aldı.

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Ardından olay yerine sevk edilen vinç ve kurtarıcı yardımıyla arızalanan otomobil olay yerinden kaldırılabildi. Tır sürücüsü vatandaş Nurettin Hüzmeli, böyle son model bir otomobilin yolun ortasında kalmasının kendisini hayrete düşürdüğünü ve fabrikanın üretim hatası olabileceğini yorumladı.

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