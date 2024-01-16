Televizyon izleyicileri, 16 Ocak Salı gününün yayın akışını öğrenmek için araştırmalara başladı. Google'da "16 Ocak Salı TV yayın akışı" gibi sorularla arama yapılıyor. Peki, 16 Ocak Salı TV yayın akışında neler var? 16 Ocak Salı hangi diziler var?
16 OCAK SALI YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
16 Ocak Salı günü televizyon kanallarının yayın akışları şu şekildedir:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Sandık Kokusu
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Aile
00:15 Sandık Kokusu
03:00 Kara
05:30 Aile
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
00:20 Ateş Kuşları
03:20 Mutfak Bahane
05:20 Bir Küçük Gün Işığı
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:45 Güneşi Beklerken
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Camdaki Kız
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Üç Kız Kardeş
00:15 Yargı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Eyvah Eyvah 3 (Yerli Sinema)
22:30 Eyvah Eyvah 3 (Yerli Sinema)
00:30 Yerli Dizi Tekrar
03:00 Kiralık Aşk
05:00 Fazilet Hanım ve Kızları
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 8'de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:15 Survivor All Star 2024
12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Yabani
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Yabani
00:00 Şahane Hayatım
02:45 Adım Farah