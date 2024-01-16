16 Ocak Salı TV yayın akışında neler var? 16 Ocak Salı hangi diziler var?

Kaynak: Haber Merkezi
16 Ocak Salı TV yayın akışında neler var? 16 Ocak Salı hangi diziler var?
16 Ocak Salı günü televizyon yayın akışı hakkında bilgi sahibi olmak isteyen izleyiciler, Google'da "16 Ocak Salı TV yayın akışı" gibi aramalarla yayın akışını sorguluyor. Peki, 16 Ocak Salı TV yayın akışında neler var? 16 Ocak Salı hangi diziler var?

Televizyon izleyicileri, 16 Ocak Salı gününün yayın akışını öğrenmek için araştırmalara başladı. Google'da "16 Ocak Salı TV yayın akışı" gibi sorularla arama yapılıyor. Peki, 16 Ocak Salı TV yayın akışında neler var? 16 Ocak Salı hangi diziler var?

16 OCAK SALI YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

16 Ocak Salı günü televizyon kanallarının yayın akışları şu şekildedir:

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SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Sandık Kokusu

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Aile

00:15 Sandık Kokusu

03:00 Kara

05:30 Aile

atv.jpg

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

00:20 Ateş Kuşları

03:20 Mutfak Bahane

05:20 Bir Küçük Gün Işığı

kanal-d.jpg

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:45 Güneşi Beklerken

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Camdaki Kız

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

00:15 Yargı

star-tv.jpg

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Eyvah Eyvah 3 (Yerli Sinema)

22:30 Eyvah Eyvah 3 (Yerli Sinema)

00:30 Yerli Dizi Tekrar

03:00 Kiralık Aşk

05:00 Fazilet Hanım ve Kızları

tv8.jpg

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 8'de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:15 Survivor All Star 2024

12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

14:00 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

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FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Yabani

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Yabani

00:00 Şahane Hayatım

02:45 Adım Farah

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