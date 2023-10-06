16 yaşında çocuk bir yumrukta ayıyı kaçırttı

Erzurum'un Horasan ilçesinde ormanlık alanda, bir çocuk boz ayının saldırısına maruz kalarak yaralandı.

KAYNAK: AA
16 yaşında çocuk bir yumrukta ayıyı kaçırttı

Kızlarkale Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki Yasin Kızılboğa'ya, Yayala Dereleri mevkisinde hayvanlarını otlatırken ayı saldırdı.

Kızılboğa'nın yaralandığını fark eden ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

"SARILDIM VE DAHA SONRA AYIYA YUMRUK ATTIM"

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı çocuk, ambulansla Horasan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yasin Kızılboğa, AA muhabirine, meşe ormanlarının arasında bir anda ayı ile karşılaştığını söyledi.

Ayının saldırmak için üzerine yöneldiğini belirten Kızılboğa, "Ben de o arada ona sarıldım ve daha sonra ayıya yumruk attım. Ayı üzerime düştü ve beni bırakıp kaçtı." dedi.

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