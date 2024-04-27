Fenerbahçe taraftarı Kadıköy'ü yaktı. Görenler şaştı kaldı

Selahattin Ekrekli
Fenerbahçe taraftarı Kadıköy'ü yaktı. Görenler şaştı kaldı
Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe'de taraftarlar Kadıköy'e akın etti.

Süper Lig’in 34. Hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak.

Saat 19.00’da Ülker Stadyumu’nda oynanacak mücadele öncesi sarı-lacivertli taraftarlar Yoğurtçu Parkı etrafında toplanmaya başladı.

Karşılaşmaya öncesi bir araya gelen binlerce taraftar davul ve zurnalar eşliğinde maç saatinin gelmesini beklemeye başladı.

Meşaleleri yakıp tezahüratlar yapan Fenerbahçe taraftarının galibiyete olan inancı ise tam vaziyette.

Tutkulu taraftarların bu halini görenler ise neye uğradığını şaşırdı.

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