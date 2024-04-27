Sınıf arkadaşları, küçük çocuğu evlat edinirken de yalnız bırakmadı

Kaynak: Haber Merkezi
Sınıf arkadaşları, küçük çocuğu evlat edinirken de yalnız bırakmadı
Michigan'da beş yaşındaki bir erkek çocuk, sınıf arkadaşlarını yasal olarak evlat edilmesine tanık olması için mahkemeye çağırdı. Arkadaşlarının gelmesiyle birlikte ortaya çıkan görüntü ise izleyenlerin yüreğini ısıttı.

Michigan'da yaşayan beş yaşındaki Michael, sınıf arkadaşlarını kendi evlat edinme törenine katılmaları için özel bir davetle mahkemeye çağırdı. Bu duygusal an, izleyenlerin yüreğini ısıttı.

Küçük Michael, evlat edinme sürecinin getirdiği mutluluğu tüm sınıf arkadaşlarıyla paylaşmak istedi ve onları bu özel ana davet etti. Sınıf öğretmeninin organize ettiği gezide, Michael'ın tüm arkadaşları heyecanla mahkeme salonuna akın etti.

Bu güzel ve duygusal an, sadece Michael ve ailesi için değil, aynı zamanda tüm sınıf için unutulmaz bir deneyim oldu.

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