16 yaşındaki çocuk annesini, ablasını komşusunu bıçakladı. Silivri'de dehşet

Silivri’de madde bağımlısı olduğu iddia edilen 16 yaşındaki çocuk, tartıştığı annesi ve ablası ile ayırmak için gelen komşusunu bıçakladı. Anne Nazlı A. olay yerinde hayatını kaybetti.

16 yaşındaki çocuk annesini, ablasını komşusunu bıçakladı. Silivri'de dehşet

İHA’da yer alan habere göre olay, Alibey Mahallesi Adak Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki Mehmet A., tartıştığı annesi Nazlı A. ve ablası Esra A.'yı bıçakladı. Mehmet A. tartışmayı ayırmak için gelen komşusu Semiha B.’yi de yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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KATİL EVLAT YAKALANDI
Sağlık ekipleri abla ve komşuyu hastaneye kaldırırken, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan anne Nazlı A. olay yerinde hayatını kaybetti. Mehmet A. olay yerinden kaçarken polis ekipleri tarafından yakalandı. Öte yandan, şahsın madde bağımlısı olduğu iddia edildi.

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