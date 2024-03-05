16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü 5 kişiye çarptı 1 kişi hayatını kaybetti. Annesi ile beraber Mısır'a kaçtı

Kaynak: AA
16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü 5 kişiye çarptı 1 kişi hayatını kaybetti. Annesi ile beraber Mısır'a kaçtı
1 Mart Cuma günü İstanbul Eyüpsultan’da arkadaşları ile ATV ile geziye çıkan Oğuz Murat Acı isimli bir vatandaş, 16 yaşındaki ehliyetsiz bir çocuğun kendisine lüks bir cip ile çarpmasının ardından hayatını kaybetti. 16 yaşındaki çocuğun annesi ile beraber Mısır’a kaçtığı ortaya çıktı.

4 gün önce arkadaşları ile beraber ATV araçları ile gezintiye çıkan 1 çocuk babası Oğuz Murat Acı ve beraberindeki Tahsin Arslan, Süleyman Arslan, Hasan Topal, İbrahim Gümüş ATV’lerden birisinin arıza yapması ile beraber Kemerburgaz yolunda sağ şeritte durdu.

Bu sırada 1 çocuk babası olan Oğuz Murat Acı bir ATV aracının farlarını açarak arkadan gelen araçlar için önlem aldı.

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LÜKS CİP ÇARPTI

Acı’nın arkadaşları bozulan araç ile ilgilenirken arkadan gelen lüks bir araç Oğuz Murat Acı dahil 5 kişiye çarptı. Cip’in çarpması ile 5 kişi ormanlık alana savruldu. Aracın sürücüsü ise kendi aracından inerek başka bir araç ile olay yerinden kaçtı. Kaçan araç sürücüsünün 16 yaşında ehliyetsiz bir sürücü olduğu ortaya çıktı.

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İSTANBUL EMNİYETİNDEN AÇIKLAMA

İstanbul Emniyeti meydana gelen kaza sonrasında bir açıklama yaptı. Emniyetten yapılan açıklama şu şekilde oldu:

“Seyir halinde bulunan 3 ATV tipi araç olduğu ve bu araçlarda O.M.A., İ.G., T.A., S.K. ve H.T.'nin bulunduğu, ATV' lerden birisinin arızalanması sebebiyle yol üzerinde sağa çekerek aracın arızasının giderilmeye çalışıldığı esnada aynı yön ve istikamete giden iki araçtan T.C. isimli şahsın kullanmış olduğu araç 3 ATV aracına çarpmış ve yolun sol tarafında bulunan sulama kanalına girerek durmuştur.

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Kaza sonucunda 3 ATV aracındaki şahısların tamamı yaralanmış, hastaneye intikali sağlanan yaralı şahıslardan O.M.A. kurtarılamayarak hayatını kaybetmiş, T.A.'nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu anlaşılmıştır.

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Kaza sonrası T.C. isimli şahıs olay yerine gelen annesi E.T.'nin aracı ile kaza yerinden uzaklaşmış, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştır.

ANNESİ İLE BERABER MISIR’A KAÇTIKLARI BELİRLENDİ

16 yaşındaki ehliyetsiz ve 1 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan şahıs ve annesinin olay gecesi annesi ile beraber İstanbul Havalimanına giderek Mısır’a kaçtıkları belirlenirken bu olay havalimanındaki güvenlik kameralarına yansıdı:

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“Yapılan incelemede; T.C. ve E.T. isimli şahısların olay sonrası 02.00 sıralarında İstanbul Hava Limanı'na gittikleri, yanlarında bulunan A.C.S. isimli kadın şahsın kendilerini yolcu ettiği ve saat 03.00 sıralarında şüpheli şahısların Mısır uçağına binmek üzere işlem yaptıkları, saat 04:30 sıralarında Mısır ülkesine uçtukları tespit edilmiştir.

Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir."

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