Cem Garipoğlu vakasından ne farkı var. Her iki ailede çocuklarını polise teslim etmeyip adaletten kaçırdı

Türkiye Cem Garipoğlu (23) ismini 3 Mart 2009’da kız arkadaşı liseli Münevver Karabulut’u vahşice öldürmesiyle duydu. Karabulut’un testereyle kesilip bir çöp konteynerine atılan başı ülkenin kanını dondurdu.

Bu cinayette Cem Garipoğlu'nun ailesinin de devreye giderek cesedi parçalara ayırarak çöp kutularına atarak cinayeti örtbas etmeye çalıştığı iddia edildi. İşadamı Hayyam Garipoğlu’nun yeğeni olan Cem Garipoğlu, cinayetten 197 gün teslim oldu.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Kasım 2011'de, Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nu ''çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca bir hisle ve eziyet ederek öldürmek'' suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Cem Garipoğlu'nun babası Nida Garipoğlu'nun beraatına hükmeden mahkeme, amca Hayyam Garipoğlu ile Ahmet Batur, Mehmet Karakayalı ve Habib Kurt'u "Suçluyu kayırmak", anne Tülay Makbule Garipoğlu'nu da "Suç delillerini gizlemek ve yok etmek" suçlarından 3'er yıl hapis cezasına mahkum etmişti.

Doktor Bülent C. ve yazar Eylem Tok'un 16 yaşındaki oğulları T. C. Kemerburgaz'da 5 kişiye çarptı. 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Emniyet Müdürlüğünden gelen açıklamada şu ifadelere yer verdi:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 01.03.2024 tarihi saat 23.30 sıralarında Eyüpsultan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi, Davutpaşa Caddesi, Belgrad yönündeki orman yolu üzerinde meydana gelen ölümlü trafik kazası ile ilgili olarak;

Seyir halinde bulunan 3 ATV tipi araç olduğu ve bu araçlarda O.M.A., İ.G., T.A., S.K. ve H.T.'nin bulunduğu, ATV' lerden birisinin arızalanması sebebiyle yol üzerinde sağa çekerek aracın arızasının giderilmeye çalışıldığı esnada aynı yön ve istikamete giden iki araçtan T.C. isimli şahsın kullanmış olduğu araç 3 ATV aracına çarpmış ve yolun sol tarafında bulunan sulama kanalına girerek durmuştur.

Kaza sonucunda 3 ATV aracındaki şahısların tamamı yaralanmış, hastaneye intikali sağlanan yaralı şahıslardan O.M.A. kurtarılamayarak hayatını kaybetmiş, T.A.'nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu anlaşılmıştır.

ANNESİNİN ARABASINA BİNEREK UZAKLAŞTI

Kaza sonrası T.C. isimli şahıs olay yerine gelen annesi E.T.'nin aracı ile kaza yerinden uzaklaşmış, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştır.

Anne ve oğulun cuma akşamı saat 20.00 sularında meydana gelen kazadan 8 buçuk saat sonra uçağa biniş anları güvenlik kameralarına takıldı. Anne ve oğulun son derece rahat tavırlar içinde pasaport kontrolünden geçtikleri görüldü. Anne ve oğlu Mısır'a kaçtı.

Hem Münevver Karabulut cinayetin de hem de ehliyetsiz sürücünün 1 kişiyi öldürme olayında zengin ailelerin çocuklarını kurtarmak için her yolu denedikleri dikkat çekiyor.

Her 2 ailenin çocuklarını polise teslim etmek yerine ceza almamaları için canla başla uğraştıkları dikkat çekti. İddiaya göre Garipoğlu ailesi Münevver Karabulut'un parçalara ayrılmış cesetlerini evden çantalara koyarak çıkartıp çöp konteynerlerine atmıştı.

Ehliyeti olmadan bir kişiyi öldürüp 4 kişiyi yaralayan T.C.'nin annesi oğlunu olay yerinden kaçırıp 8 buçuk saat sonra da birlikte Mısır'a götürmüştü.