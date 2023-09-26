16 yaşındaki genç çalıştığı inşaattan düşerek hayatını kaybetti

Manisa’da 16 yaşındaki lise öğrencisi çalıştığı inşaattan düşerek hayatını kaybetti. Lisede 11. Sınıf öğrencisi olan Zekai Dikici’nin okuldan boş kalan zamanında elektrik tesisatı işleri yaptığı öğrenildi.

KAYNAK: İHA
16 yaşındaki genç çalıştığı inşaattan düşerek hayatını kaybetti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir inşaatta elektrik tesisatı döşeme işi yapan 16 yaşındaki genç, inşaattan düşerek hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 16 yaşındaki Zekai Dikici'nin Alaşehir Sümer Oral Mesleki Eğitim Merkezi’nde elektrik tesisat bölümü 11.sınıf öğrencisi olduğu ve okuldan kalan boş zamanlarında elektrik tesisat işlerinde çalıştığı öğrenildi.

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Edinilen bilgiye göre, inşaatta elektrik tesisatı döşeme çalışması yapan Zekai Dikici (16), dengesini kaybederek 5. kattan beton zemine düştü. Çalışma arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan Dikici, Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Dikici hayatını kaybetti.

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Öte yandan, Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Zekai Dikici’nin çalıştığı elektrik tesisat işyeri sahibi Ş.B. (58) ve usta başı R.Y. (63) gözaltına aldı. Dikici'nin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilirken soruşturma devam ediyor.

Alaşehir Sümer Oral Mesleki Eğitim Merkezi’nde elektrik tesisat bölümü 11. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Zekai Dikici’nin boş zamanlarında elektrik tesisat işlerinde çalıştığı öğrenildi.

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