16 Yaşındaki sürücü elektrikli araçla kazaya neden oldu: 2 kadın yaralı

Kazada biri ağır olmak üzere iki kadın yaralandı, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Aslantaş Sokak ile Köprülü Sokak arasında meydana geldi. B.K. (16) yönetimindeki Volta marka 41 ATH 027 plakalı elektrikli araç, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak kaldırımda sohbet eden dört kadına çarptı.

Kazanın şiddetiyle F.A. ve F.Ç. isimli kadınlar yaralandı, araç ise yaklaşık 15 metre sürüklenerek yan yattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadınlar, ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

F.Ç.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. 16 yaşındaki sürücü B.K. ise polis merkezine götürüldü.

Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, hızla gelen aracın kaldırıma çıkarak kadınlara çarptığı anlar yer aldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.