16 yıl boyunca bacağında kumaş parçasıyla yaşadı

Kayseri’de yaşayan 41 yaşındaki Kadir Durdu 16 yıl önce bacağından tüfekle yaralanmıştı. Ameliyat edilen Durdu’nun ameliyat esnasında sol bacağında kumaş parçası unutuldu.

KAYNAK: DHA
16 yıl boyunca bacağında kumaş parçasıyla yaşadı

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Kayseri’de 16 yıl önce husumetli olduğu kişilerle tartışan Kadir Durdu, tüfekle sol bacağından yaralandı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülen Durdu, bir hafta yoğun bakımda kaldı.

Tedavi ardında asker kaçağı olduğu anlaşılan Durdu Diyarbakır E Tipi Cezaevi’ne götürüldü. Tedavi sonrası ağrılarının şiddetlenmesiyle Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kontrole giden Kadir Durdu, sol bacağından ameliyat oldu.

Ameliyat olduktan sonra 16 yıl boyunca ağrı ve şikayetleri hiç bitmeyen Durdu, Kayseri’de özel bir hastaneye giderek muayene oldu. Kadir Durdu’nun yıllar öncesinde geçirdiği ameliyattan kaynaklı sol bacağında bez parçaları unutulduğu öğrenildi. Yıllarda bacağında kumaş parçalarıyla yaşayan Durdu yeniden ameliyata alındı ve bacağındaki bez parçaları içeren granülom tarzı dokular tamamen temizlendi. Bacağında iz kalan ve yaraları tamamen iyileşmeyen Kadir Durdu, Dicle Üniversitesi Hastanesi ile ameliyatı yapan doktordan şikayetçi oldu.

“16 SENEDİR BİR KUMAŞ PARÇASIYLA YAŞAMIŞIM”

Dicle Üniversitesi Hastanesi’nde ameliyat olduktan sonra yıllarca ağrılarla yaşamak zorunda kaldığını belirten Durdu: “Ameliyattan 15-16 sene sonra ayağım birden şişti. Kıpırdayamayacak hale gelince hastaneye gittim. Özel bir hastanede ayağımın içinde unutulan bez parçaları olduğunu öğrenince şok geçirdim. 15-16 sene bir kumaş parçasıyla yaşamışım. Granül parçalarına dönüşmüş maddeler de temizlendi. Çektiğim çilelerin sonucunda hukuki yola başvurdum. Şu an ayakta fazla duramıyorum. Durunca ayağım şişiyor. Yara kapanmadığı için iltihap akıyor. Ayağımda kalıcı hasar oluştu. Ayağımın düzeltilmesini ve bunu yapanların ceza almasını istiyorum" diye konuştu.

Mağdurun avukatı Şafak Baysal, müvekkilinin yaşadıkları hakkında: “En son alınan raporda Dicle Üniversitesi'nde yapılan operasyonda bir bez parçasının 16 yıl öncesinden kaldığı ortaya çıktı. Müvekkilim yaklaşık 15-16 yıllık süreçte bu bez parçasından kaynaklı ciddi mağduriyetler yaşamıştır. Bu mağduriyetten dolayı hem idari soruşturma başvurusunda bulunduk hem de bu eylemi gerçekleştirenler hakkında taksirli yaralama suçundan suç duyurusunda bulunduk. Hukuki süreci takip edeceğiz. Buna aslında malpraktis (hatalı tıbbi uygulama) davası diyebiliriz. Bu davada müvekkilimizin maddi manevi tazminatını talep edeceğiz. Müvekkilin hala mağduriyeti mevcuttur. Yürüyememekte, ciddi görülen yaraları mevcuttur" dedi.

Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimliğinden yapılan açıklamada ise olayla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi.

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